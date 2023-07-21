"Хотят служить с 18 лет": в РФ отказались повышать призывной возраст

В конце 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поднять на три года и нижнюю и верхнюю планку призыва — так на срочную службы призывали бы с 21 года до 30.

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В РФ было принято решение не повышать нижний предел призывного возраста — призывать на срочную службу в ряды армии будут с 18 до 30 лет. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Как известно, ранее в Госдуме обещали призывать на службу в армию с 21 года до 30, учитывая прошлогоднюю инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу, который предлагал поднять на три года нижнюю и верхнюю планку призыва.

Однако депутаты доработали предложение министра обороны. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним.

"Потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", — сообщил Картаполов.

Напомним, что о возможном повышении призывного возраста в РФ уже в марте 2023 года сообщал глава

Ранее, 12 января, президент России Владимир Путин поддержал идею повышения призывного возраста россиян до 30 лет. Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что Минобороны РФ должно "представить свою аргументацию" по данному поводу.

Ранее Фокус писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона. По его словам, военнослужащих по контракту должно быть почти 700 тысяч человек. Призывной возраст стоит увеличить с 18 лет до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.