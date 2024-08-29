Чтобы "расправил крылья": в РФ заговорили об организации побега Дурова из Франции
По словам депутата Госдумы РФ Антона Горелкина, в России Дуров якобы сможет противопоставить Telegram монополии американских технологий, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира.
Зампред Госдумы России по информационной политике Антон Горелкин заявил, что россияне говорят о необходимости организовать побег предпринимателю Павлу Дурову из Франции. Об этом он написал у себя в Telegram.
По его словам, Запад якобы хочет задержать Дурова в Париже, чтобы "остановить экспансию" месенджера Telegram в Европе, Америке и Азии. Он отметил, что некоторые "эксперты" обсуждают идею организации побега для предпринимателя на территорию России. Там он якобы сможет "расправить крылья".Важно
"Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира", — написал Горелкин.
При этом депутат Госдумы РФ заявил, что Дуров, скорее всего, будет долгое время находиться в Париже и отбиваться от обвинений.
Ранее СМИ сообщали, что создателя Telegram Дурова освободили из-под стражи во Франции. По данным французских журналистов, решение следственного судьи в деле создателя популярного мессенджера было принято с целью дальнейшего допроса миллиардера и возможного предъявления обвинения.
Кроме того, Мать троих детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав. Во французском правоохранительном ведомстве заявили, что рассмотрение дела в отношении миллиардера Павла Дурова было начато еще 8 июля.