Чтобы "расправил крылья": в РФ заговорили об организации побега Дурова из Франции

По словам депутата Госдумы РФ Антона Горелкина, в России Дуров якобы сможет противопоставить Telegram монополии американских технологий, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира.

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Зампред Госдумы России по информационной политике Антон Горелкин заявил, что россияне говорят о необходимости организовать побег предпринимателю Павлу Дурову из Франции. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, Запад якобы хочет задержать Дурова в Париже, чтобы "остановить экспансию" месенджера Telegram в Европе, Америке и Азии. Он отметил, что некоторые "эксперты" обсуждают идею организации побега для предпринимателя на территорию России. Там он якобы сможет "расправить крылья".

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"Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира", — написал Горелкин.

При этом депутат Госдумы РФ заявил, что Дуров, скорее всего, будет долгое время находиться в Париже и отбиваться от обвинений.

Антон Горелкин Фото: Скриншот

Ранее СМИ сообщали, что создателя Telegram Дурова освободили из-под стражи во Франции. По данным французских журналистов, решение следственного судьи в деле создателя популярного мессенджера было принято с целью дальнейшего допроса миллиардера и возможного предъявления обвинения.

Кроме того, Мать троих детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав. Во французском правоохранительном ведомстве заявили, что рассмотрение дела в отношении миллиардера Павла Дурова было начато еще 8 июля.