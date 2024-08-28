Есть нюанс: создателя Telegram Дурова освободили из-под стражи во Франции, — BFMTV

По данным французского телеканала, решение следственного судьи в деле создателя популярного мессенджера было принято с целью дальнейшего допроса миллиардера и возможного предъявления обвинения.

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Миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи спустя 4 дня после ареста во Франции. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Вечером 24 августа появилась информация, что прямо после посадлки самолета в аэропорту Ле Бурж предприниматель был задержан французскими правоохранителями и ему готовились объявить обвинения по ряду статей.

Уже в среду, 28 августа, состоялось заседание суда, и как пишет телеканал BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью его допроса и возможного предъявления обвинения.

При этом сейчас еще нет информации, что Павел Дуров в ближайшее время может оказаться на воле. Решение судьи может быть лишь сменой статуса в деле создателя Telegram. Ему все еще могут предьявить обвинения.

Напомним, вечером 24 августа состоялся арест Павла Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже из-за отказа в сотрудничестве в отношении преступлений, к которым привлечен созданный им мессенджер Telegram.

Уже 26 августа прокуратура Парижа выдвинула обвинения создателю Telegram. Во французском правоохранительном ведомстве заявили, что разбирательство в отношении миллиардера Павла Дурова было начато еще 8 июля. Арест связан с администрированием популярного мессенджера.

28 августа СМИ написали, что Павел Дуров прилетел во Францию на встречу с президентом Эмманюелем Макроном. При этом в администрации французского главы государстве опровергают такой сценарий.