Задержание Дурова: прокуратура Парижа выдвинула обвинения создателю Telegram

Во французском правоохранительном ведомстве заявили, что разбирательство в отношении миллиардера Павла Дурова было начато еще 8 июля. Арест связан с администрированием популярного мессенджера.

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Спустя 2 дня после задержания миллиардера Павла Дурова прокуратура Парижа официально выдвинула обвинения основателю мессенджеру Telegram. Об этом говорится в пресс-релизе французского правоохранительного ведомства.

Расследование проводится по 12 составам преступлений и как подтвердили во французской прокуратуре, задержание Павла Дурова связано с администрированием Telegram.

Согласно пресс-релизу разбирательство в отношении создателя Telegram было начато еще 8 июля. В обвинении по 12 статьям идет речь про:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных действий в составе организованной группы;

отказ передать важную информацию или документы для проведения расследования после запросов со стороны правоохранительных органов;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

соучастие в распространении порнографического контента с лицами, которые не достигли совершеннолетия;

соучастие в приобретении, транспортировке, владении и распространении наркотиков;

соучастие в предложении или предоставлении доступа к оборудованию, инструментам, программам или данным, предназначенным для получения несанкционированного доступа к системе по обработке авторизованных данных;

соучастие в организованном мошенничестве в составе организованной группы;

соучастие в создании преступной группировки для совершения различных преступлений, которые наказываются сроком лишения свободы от 5 лет;

отмывание доходов, полученных от преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Оставшиеся 3 статьи связаны с криптовалютой и предоставления услуг в этой сфере. Павел Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

Напомним, Павла Дурова арестовали вечером 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Причины его приезда во Францию точно не были известны.

26 августа арест Павла Дурова впервые прокомментировал президент Франции Эмманюель Макрон. По его словам, Париж крайне ценит свободу слова, инновации и сферу предпринимательства, однако это должно происходить в рамках закона.