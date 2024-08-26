Затримання Дурова: прокуратура Парижа висунула звинувачення творцеві Telegram

У французькому правоохоронному відомстві заявили, що розгляд справи щодо мільярдера Павла Дурова було розпочато ще 8 липня. Арешт пов'язаний з адмініструванням популярного месенджера.

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Через 2 дні після затримання мільярдера Павла Дурова прокуратура Парижа офіційно висунула обвинувачення засновнику месенджера Telegram. Про це йдеться у пресрелізі французького правоохоронного відомства.

Розслідування проводять за 12 складами злочинів і, як підтвердили у французькій прокуратурі, затримання Павла Дурова пов'язане з адмініструванням Telegram.

Згідно з пресрелізом розгляд справи щодо творця Telegram було розпочато ще 8 липня. В обвинуваченні за 12 статтями йдеться про:

співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;

відмова передати важливу інформацію або документи для проведення розслідування після запитів з боку правоохоронних органів;

співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;

співучасть у розповсюдженні порнографічного контенту з особами, які не досягли повноліття;

співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;

співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;

співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;

співучасть у створенні злочинного угруповання для вчинення різноманітних злочинів, які караються строком позбавлення волі від 5 років;

відмивання доходів, отриманих від злочинів, вчинених у складі організованої групи.

Решта 3 статті пов'язані з криптовалютою і наданням послуг у цій сфері. Павло Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Нагадаємо, Павла Дурова заарештували ввечері 24 серпня у французькому аеропорту Ле-Бурже. Він знав, що оголошений у розшук і уникав відвідування Франції. Причини його приїзду до Франції точно не були відомі.

26 серпня арешт Павла Дурова вперше прокоментував президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, Париж вкрай цінує свободу слова, інновації та сферу підприємництва, однак це має відбуватися в межах закону.