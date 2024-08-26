"Не політичне рішення": Макрон уперше відреагував на арешт Дурова у Франції

За словами французького президента, Париж вкрай цінує свободу слова, інновації та сферу підприємництва, однак це повинно відбуватися в межах закону.

Related video

Через кілька днів після затримання творця Telegram Павла Дурова на інцидент відреагував президент Франції Емманюель Макрон. Свою реакцію він залишив на сторінці в соціальній мережі Х.

За його словами, він зіткнувся з неправдивою інформацією про Францію після того, як гучно заарештували бізнесмена російського походження Павла Дурова. Париж, продовжує голова держави, глибоко відданий свободі слова, інноваціям і духу підприємництва. Ці норми нібито діятимуть завжди.

"У правовій державі свободи підтримуються в межах закону, як у соціальних мережах, так і в реальному житті, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права. Забезпечення дотримання закону покладено на судові органи, що володіють повною незалежністю", — написав Емманюель Макрон.

Окремо президент Франції додав, що арешт голлви Telegram на території Франції відбувся в межах судового розслідування, яке триває. Емманюель Макрон закликав не шукати жодних підводних каменів у цьому.

"Це в жодному разі не політичне рішення. Судді мають винести рішення з цього питання", — підсумував французький голова держави.

Нагадаємо, Павла Дурова заарештували ввечері 24 серпня у французькому аеропорту Ле-Бурже. Він знав, що оголошений у розшук і уникав відвідування Франції. Причини його приїзду до Франції достеменно невідомі.

26 серпня повідомлялося, що мільярдеру продовжили термін арешту після затримання у Франції, писали в AFP. Перше засідання у справі Павла Дурова має відбутися в понеділок.

Чиновникам Кремля при цьому наказали видалити службове листування в Telegram. За даними джерел журналістів, нова рекомендація стосується як співробітників силових відомств, так і представників Міноборони, адміністрації президента та уряду. При цьому деякі чиновники ще не чули про нововведення.