Затримання Дурова у Франції: мільярдеру продовжили термін арешту, — AFP

Перше засідання щодо справи мільярдера Павла Дурова заплановане у Франції на 26 серпня.

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У Франції суд продовжив термін арешту засновника додатку Telegram Павла Дурова на 48 годин. Про це повідомляє видання AFP з посиланням на свої джерела.

"Французькі судові органи 25 серпня продовжили термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram, який народився в Росії, Павла Дурова після його арешту в паризькому аеропорту за ймовірні злочини, пов’язані з популярним, але суперечливим додатком для обміну повідомленнями", — йдеться в повідомленні.

Перше засідання щодо справи Дурова відбудеться 26 серпня.

За що затримали Павла Дурова

Увечері 24 серпня Павло Дуров приватним літаком летів до Парижа. Його супроводжували охоронець та, ймовірно, його дівчина Юлія Вавилова.

Дуров був затриманий поліцією в аеропорту "Ле Бурже". Крім російського він також має французьке громадянство. Дуров знав, що оголошений у розшук і уникав відвідування Франції. Причини його приїзду до Франції точно невідомі.

Раніше "Національне управління французької судової поліції" виписало ордер на затримання Павла Дурова. Його звинувачують у тому, що через Telegram здійснюється торгівля наркотиками, шахрайство, злочини проти дітей та планується терористичні акти, а власник додатку недостатньо робив для того, щоб запобігти злочинам, і не співпрацював щодо цього із правоохоронцями.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що засновник Telegram Дуров заявив, що вчить українську мову. Павло не приховує свого інтересу до вивчення іноземних мов. Наразі він опановує одразу вісім мов.