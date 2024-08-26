Задержание Дурова во Франции: миллиардеру продлили срок ареста, — AFP

Первое заседание по делу миллиардера Павла Дурова запланировано во Франции на 26 августа.

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Во Франции суд продлил срок ареста основателя приложения Telegram Павла Дурова на 48 часов. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на свои источники.

"Французские судебные органы 25 августа продлили срок содержания под стражей основателя и руководителя родившегося в России Telegram Павла Дурова после его ареста в парижском аэропорту за предполагаемые преступления, связанные с популярным, но спорным приложением для обмена сообщениями", — говорится в сообщении.

Первое заседание по делу Дурова состоится 26 августа.

За что задержали Павла Дурова

Вечером 24 августа Павел Дуров частным самолетом летел в Париж. Его сопровождали охранник и, вероятно, его девушка Юлия Вавилова.

Дуров был задержан полицией в аэропорту "Ле Бурже". Кроме российского он также имеет французское гражданство. Дуров знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Причины его приезда во Францию точно неизвестны.

Ранее "Национальное управление французской судебной полиции" выписало ордер на задержание Павла Дурова. Его обвиняют в том, что через Telegram осуществляется торговля наркотиками, мошенничество, преступления против детей и планируется террористические акты, а владелец приложения недостаточно делал для того, чтобы предотвратить преступления, и не сотрудничал по этому поводу с правоохранителями.

Напомним, 2 мая сообщалось, что основатель Telegram Дуров заявил, что учит украинский язык. Павел не скрывает своего интереса к изучению иностранных языков. Сейчас он осваивает сразу восемь языков.