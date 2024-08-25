Після арешту Дурова: чиновникам Кремля наказали видалити листування в Telegram, — росЗМІ

За даними джерел журналістів, нова рекомендація стосується як співробітників силових відомств, так і представників Міноборони, адміністрації президента та уряду. При цьому низка чиновників ще не чули про нововведення.

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Після затримання підприємця і засновника Telegram Павла Дурова російським чиновникам прийшло доручення видалити всі службові листування в месенджері. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Джерела журналістів розповіли, що йдеться про співробітників низки силових відомств, а також чиновників адміністрації президента й уряду Росії. Цю вказівку було видано і вищим чиновникам із Міністерства оборони РФ і низці великих бізнесменів.

"Російським чиновникам прийшло доручення видалити службові листування в Telegram. Водночас частина опитаних "Базою" чиновників заявила, що їм вказівки про видалення листувань не надходили. Утім, на такі вказівки від начальства вони очікують уже в прийдешній понеділок-вівторок", — ідеться в повідомленні.

У Baza нагадали, що після затримання Павла Дурова французькі спецслужби мають намір домогтися доступу до листування в Telegram, яке пов'язане зі злочинними співтовариствами, а також санкційними компаніями та особами.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що ввечері суботи у Франції затримали Павла Дурова. Його звинувачують у відмові від співпраці щодо злочинів, скоєних завдяки месенджеру Telegram. Росіянин оголошений у Франції персоною "нон ґрата" і йому загрожує до 25 років ув'язнення.

Пізніше в РНБО пояснили "істерику" РФ через затримання Павла Дурова. Москва незабаром отримає звинувачення в управлінні обігом наркотиків у Європі, писав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Крім того, зруйнується шпигунська мережа, яка координується через месенджер Telegram.