Подешевшав на тисячу: Toncoin "обвалився" після затримання Дурова (фото)

Після затримання Дурова курс криптовалюти "Телеграм" упав на півтори тисячі доларів. Після цього вартість Toncoin дещо піднялась, але все ж не повернулась до попереднього рівня, свідчать дані інвестиційного порталу.

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Через кілька годин після новин про затримання Дурова стрімко упав курс криптовалюти Toncoin. Власники цифрових грошей спершу втратили більше тисячі доларів за кожну одиницю валюти, але згодом курс дещо піднявся. Про динаміку вартості криптовалюти, створеної засновником "Телеграм", розповіли на порталі Investing.

Затримання Дурова і курс Toncoin

Курс криптовалюти, який показали на порталі Investing, обвалився о 23:00 24 серпня, свідчить інфографіка. Ще о 22 год. один Toncoin коштував 6 7849 дол., а далі він дешевшав у два етапи. Протягом першої години, з 23:00 до 23:59 — падіння до 5 9257 дол., протягом наступної години — "піке" до рівня 5 572 дол. Після цього курс дещо підіймався, а потім упав ще нижче — до позначки 5 3730 дол. (об 11 год. 25 серпня).

Максимальна різниця з початковою ціною Toncoin — понад 1 тис. дол. Втім після цього ситуація поки що стабілізувалась на вищому курсі — є підняття до рівня 5 6182, показують дані порталу.

Затримання Дурова - як стрибнув курс Toncoin 24 серпня Фото: investing.com

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про створення криптовалюти Toncoin (назва походить від абревіатури Telegram Open Network). Вона з'явилась у 2021 році і ґрунтується на роботі децентралізованої комп'ютерної мережі з вбудованими проксі-серверами, анонімайзерами. Криптогроші давали можливість проводити розрахунки для власників Telegram-каналів. При цьому засновник "Телеграм" вважав, що криптовалюта допоможе підтримати роботу месенджера, який мав замало фінансових надходжень. У лютому 2024 року Дуров повідомив, що користувачі зможуть отримати 50% доходів від реклами, але розрахунки будуть проводитись виключно у Toncoin.

Арешт засновника "Телеграм" та реакція РФ

Про затримання Дурова стало відомо увечері 24 серпня. Французька телекомпанія TF-1 повідомила, що росіянина затримали у аеропорту Ле-Бурже. Згідно з інформацією, отриманою від анонімних джерел у жандармерії, його підозрюють у причетності до низки злочинів, які вчинялись користувачами месенджера. Серед них — торгівля наркотиками та організація терактів. При цьому власник месенджера відмовлявся впливати на зловмисників і не хотів допомагати правоохоронцям ловити фігурантів.

У росЗМІ розповіли, які відреагувала російська влада на затримання Дурова. Спершу МЗС Росії заявило протест проти затримання і виріши потурбуватись долею громадянина, який десять років тому виїхав з країни. Згодом з'явилась реакція заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який пояснив, що Дуров прорахувався, коли втік з Росії і відмовився "допомагати" ФСБ.

Нагадуємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, чому у РФ так розхвилювались через затримання Дурова.