Дурова заарештували у Франції: у Кремлі зробили заяву про звинувачення

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав не робити ніяких висновків до прояснення ситуації з Павлом Дуровим. Також він додав, що Володимир Путін не зустрічався з ним напередодні.

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Наразі Кремлю не відомо, у чому конкретно звинувачується затриманий у Франції засновник Telegram Павло Дуров. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ми поки не знаємо, в чому звинувачується Дуров. Ми не чули поки ніяких офіційних заяв із цього приводу. Перед тим, як щось говорити, потрібно дочекатися прояснення ситуації, що саме намагаються інкримінувати Дурову. Без цього було б неправильно робити якісь заяви", — заявив Дмитро Пєсков.

Він закликав не робити висновків доти, доки Дурову не висунуть звинувачення, "якщо вони будуть пред'явлені". Прессекретар президента також додав, що у Баку не було зустрічі між президентом РФ Володимиром Путіним та Павлом Дуровим.

Нагадаємо, Павла Дурова арештували увечері 24 серпня у французькому аеропорту Ле-Бурже. Він знав, що оголошений у розшук і уникав відвідування Франції. Причини його приїзду до Франції точно невідомі.

Поліція готується висунути йому обвинувачення щодо роботи месенджера Telegram, який використовують зловмисники для торгівлі наркотиками, організації терактів, поширення забороненого контенту тощо. Наразі йому продовжили термін арешту.

Раніше засновник Telegram Дуров заявляв, що вчить українську мову. Павло не приховує свого інтересу до вивчення іноземних мов. Наразі він опановує одразу вісім мов.

До речі, в Україні вже порушувалось питання щодо обмеження роботи Telegram, через який поширюється російська пропаганда. Зокрема, весною 2024 року про це говорив нардеп Ярослав Юрчишин — він пропонував органам влади не мати акаунтів у цьому месенджері. На пропозицію України все ж запровадили деякі обмеження: зокрема, приховали для користувачів iPhone канали російських пропагандистів.