Відмовився співпрацювати: за що затримали Павла Дурова, — Reuters

За словами журналістів, Дуров перебуває під слідством Національних управлінь із боротьби з кіберзлочинністю і шахрайством.

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Засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції за те, що він відмовився співпрацювати з владою Франції в розслідуванні фінансових і кіберзлочинів. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, Дуров перебуває під слідством Національних управлінь із боротьби з кіберзлочинністю та шахрайством. Його все ще тримають під вартою.

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Дурова заарештували у Франції: у Кремлі зробили заяву про звинувачення

У матеріалі йдеться, що компанія Telegram не надала подробиць арешту, але повідомила, що дотримується законів Європейського Союзу, а її модерація "відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється".

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нема чого приховувати, і він часто подорожує Європою", — йдеться в заяві Telegram. "Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою".

Агентство зазначило, що Дуров має подвійне громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів. За оцінками Forbes, його статки становлять 15,5 млрд доларів. Сам Дуров говорив у квітні, що деякі уряди намагалися чинити на нього тиск, але мобільний додаток Telegram має залишатися нейтральною платформою, а не "гравцем у геополітиці".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що арешт Дурова не є політично мотивованим. За його словами, він зіткнувся з неправдивою інформацією про Францію після того, як гучно заарештували бізнесмена російського походження Павла Дурова. Париж, продовжує голова держави, глибоко прихильний до свободи слова, інновацій та духу підприємництва. Ці норми нібито діятимуть завжди.

Макрон відреагував на затримання Дурова

Також ЗМІ повідомляли, що чиновникам Кремля наказали видалити листування в Telegram після затримання Дурова. Так, нова рекомендація стосується як співробітників силових відомств, так і представників Міноборони, адміністрації президента та уряду. При цьому низка чиновників ще не чули про нововведення.