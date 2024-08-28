Дуров заявил полиции, что прилетел во Францию на встречу с Макроном, — СМИ

В администрации президента Франции официально опровергли заявления Дурова о встрече с Макроном.

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Основатель Telegram Павел Дуров во время задержания во французском аэропорту заявил полицейским, что у него должна состояться встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила французская газета Le Canard enchaîné.

"Павел Дуров, руководитель Telegram, сказал полицейским, которые задержали его при выходе из самолета, что он должен был поужинать с Макроном", — говорится в сообщении.

Журналисты обратились за комментарием в Елисейский дворец, где им официально опровергли эту информацию.

"В тот вечер президент был у Ле Туке", — сообщили в администрации Макрона.

Напомним, вечером 24 августа состоялся арест Павла Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже из-за отказа в сотрудничестве в отношении преступлений, к которым привлечен созданный им мессенджер Telegram.

25 августа российское медиа Baza сообщило, что после задержания предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова российским чиновникам пришло поручение удалить все служебные переписки в мессенджере.