Дуров заявив поліції, що прилетів до Франції на зустріч з Макроном, — ЗМІ

В адміністрації президента Франції офіційно спростували заяви Дурова про зустріч з Макроном.

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Засновник Telegram Павло Дуров під час затримання у французькому аеропорту заявив поліцейським, що у нього повинна відбутись зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомила французька газета Le Canard enchaîné.

"Павло Дуров, керівник Telegram, сказав поліцейським, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном", — йдеться у повідомленні.

Журналісти звернулись за коментарем до Єлисейського палацу, де їм офіційно спростували цю інформацію.

"Того вечора президент був у Ле Туке", — повідомили в адміністрації Макрона.

Нагадаємо, увечері 24 серпня відбувся арешт Павла Дурова у французькому аеропорту Ле-Бурже через відмову у співпраці щодо злочинів, до яких залучений створений ним месенджер Telegram.

25 серпня російське медіа Baza повідомило, що після затримання підприємця і засновника Telegram Павла Дурова російським чиновникам прийшло доручення видалити всі службові листування в месенджері.