Є нюанс: творця Telegram Дурова звільнили з-під варти у Франції, — BFMTV

За даними французького телеканалу, рішення слідчого судді у справі творця популярного месенджера було ухвалено з метою подальшого допиту мільярдера і можливого висунення обвинувачення.

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Мільярдера і засновника месенджера Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти через 4 дні після арешту у Франції. Про це повідомляє місцевий телеканал BFMTV.

Увечері 24 серпня з'явилася інформація, що просто після посадки літака в аеропорту Ле Бурж підприємця затримали французькі правоохоронці, і йому готувалися оголосити звинувачення за низкою статей.

Уже в середу, 28 серпня, відбулося засідання суду, і як пише телеканал BFMTV, слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою з метою його допиту і можливого пред'явлення обвинувачення.

Водночас зараз ще немає інформації, що Павло Дуров найближчим часом може опинитися на волі. Рішення судді може бути лише зміною статусу у справі творця Telegram. Йому все ще можуть висунути звинувачення.

Нагадаємо, увечері 24 серпня відбувся арешт Павла Дурова у французькому аеропорту Ле-Бурже через відмову у співпраці щодо злочинів, до яких притягнуто створений ним месенджер Telegram.

Уже 26 серпня прокуратура Парижа висунула обвинувачення творцеві Telegram. У французькому правоохоронному відомстві заявили, що розгляд стосовно мільярдера Павла Дурова було розпочато ще 8 липня. Арешт пов'язаний з адмініструванням популярного месенджера.

28 серпня ЗМІ написали, що Павло Дуров прилетів до Франції на зустріч із президентом Емманюелем Макроном. Водночас в адміністрації французького глави держави спростовують такий сценарій.