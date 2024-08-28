Позов подала мати трьох його дітей: Павло Дуров став підозрюваним у кримінальній справі у Швейцарії

Ірина Болгар стверджує, що Дуров застосовував насильство до молодшої дитини і подала позов про опіку. Позов було подано після того, як Павло Дуров перестав платити аліменти.

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Проти мільярдера Павла Дурова, генерального директора Telegram, мільярдер Павло Дуров є підозрюваним у кримінальній справі у Швейцарії. Про це стало відомо після того, як Дуров був заарештований у Франції. Позов проти мільярдера подала ще торік Ірина Болгар, яка раніше повідомила, що в неї троє дітей від Дурова. Про це пише Forbes.

Дуров залишається під вартою у Франції після арешту в суботу, 24 серпня, у межах розслідування незаконних транзакцій, дитячої порнографії та інших злочинних дій в Telegram.

Як стало відомо Forbes, генеральний директор і засновник месенджера Telegram Павло Дуров, заарештований у Франції, також є підозрюваним у кримінальній справі у Швейцарії. Справу було порушено його колишньою партнеркою Іриною Болгар, яка стверджує, що у неї троє дітей від мільярдера. У кримінальному позові в Женеві, поданому в березні 2023 року, стверджується, що Дуров застосував фізичне насильство до одного з трьох дітей. Незабаром після цього Болгар подала цивільний позов про опіку над дитиною; обидва позови було подано за кілька місяців після того, як Болгар заявила, що Дуров перестав виплачувати їй 150 000 євро (167 500 доларів США) на місяць як аліменти, йдеться в судових документах.

Ірина Болгар з дітьми

Женевський суд спочатку відмовився прийняти кримінальний позов проти Дурова, коли отримав його, оскільки його було подано більш ніж за три місяці після останнього випадку ймовірного фізичного насильства. У травні 2023 року Болгар подала апеляцію, і в жовтні минулого року суд дозволив продовжити розгляд справи. У справі, яка, за словами представника суду Женеви, триває, стверджують, що Дуров завдав шкоди своєму молодшому синові, народженому у вересні 2017 року, п'ять разів у період із 2021 до 2022 року. Інциденти, імовірно, призвели до травм, включно зі струсом мозку і порушенням сну, як докази було представлено стенограми повідомлень, якими нібито обмінювалися Болгар і Дуров в листопаді 2021 року в Парижі, а також медична довідка від квітня 2023 року, що підтверджує, що дитина продовжувала страждати від тривожності і мала проблеми зі сном через насильство.

Представник Дурова відмовився від коментарів. Адвокат Болгар підтвердив, що Болгар і її троє дітей беруть участь у цивільній справі, але відмовився коментувати кримінальну скаргу. Через швейцарські закони Дуров, Болгар та їхні діти не названі в кримінальній справі, але є кілька ідентифікуючих деталей, які підтверджують особистість Дурова, включно з роками народження його дітей, номером цивільної справи щодо опіки над дітьми, місцем проживання Дурова в Об'єднаних Арабських Еміратах і посиланням на його чистий капітал. Дуров не оскаржував справу про опіку над дітьми, яку було вирішено на користь Болгар у травні 2023 року і підтверджено в лютому 2024 року, за словами адвоката жінки. Неясно, чи найняв він адвоката для подання кримінальної заяви. Адвокат Болгар повідомила Forbes, що вона також подала цивільну справу про аліменти проти Дурова в червні 2024 року, яка все ще триває.

Хто така Ірина Болгар, таємна кохана Павла Дурова

Ірина Болгар познайомилася із засновником Telegram у 2012 році, коли вони обидва жили в Росії. Про це вона сама розповіла в соцмережах.

Через пів року вони переїхали до Санкт-Петербурга, де в період з 2013 по 2017 рік народилися їхні троє дітей. Згідно з її Instagram, вони з Дуровим жили разом у Санкт-Петербурзі до 2017 року. Дуров заснував Telegram 2013 року і стверджував, що покинув Росію 2014 року, відмовившись надати дані про користувачів своєї соціальної мережі ВКонтакте російським чиновникам. Але, за даними російського новинного агентства iStories, він повертався понад 50 разів у період із 2015 до 2021 року.

Пізніше Дуров отримав французьке громадянство і переїхав у Дубай у 2017 році. Він також є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів і держави Сент-Кітс і Невіс. Дуров, статки якого оцінюють у 15,5 млрд доларів, живе в розкішній віллі з п'ятьма спальнями на ділянці площею 15 000 квадратних футів на островах Джумейра в Дубаї, яку він орендує приблизно за 1 млн доларів на рік.

Павло Дуров в ОАЕ Фото: instagram.com/durov

Болгар і Дуров ніколи не були одружені. Оскільки діти, народжені поза шлюбом, на той час не визнавалися в ОАЕ юридично, Болгар і їхні троє дітей залишилися в Росії, згідно з одним із постів Болгар в Instagram. Згідно з кримінальною справою, Павло та Ірина розлучилися наприкінці 2018 року, і Дуров письмово зобов'язався виплачувати Болгар щомісячні аліменти в розмірі 150 000 євро. У 2019 році Болгар і діти переїхали до Латвії, а у 2020 році виїхали до Швейцарії. Вона та її діти продовжували бачитися з Дуровим у роки після їхнього розставання, зустрічаючись у Швейцарії, Дубаї та інших країнах.

Ірина Болгар з дітьми

Ірина стверджує, що Дуров перестав бачитися з дітьми у вересні 2022 року, а потім "заблокував" доступ до аліментів у розмірі 150 000 євро приблизно в той самий час. Згідно з її скаргою, Болгар, яка, згідно з її соціальними мережами, є юристом, відтоді покладалася на свою щомісячну зарплату в розмірі 8 000 швейцарських франків (9 500 доларів США) для утримання дітей. У квітні 2023 року вона подала позов про одноосібну опіку над дітьми до цивільного суду в Женеві. Суд надав Болгар виняткову опіку над її дітьми з Дуровим і призупинив його особисті права щодо дітей спочатку в травні 2023 року, а потім у лютому 2024 року. Він, мабуть, так і не відповів суду і не найняв адвоката.

Хоча Дуров ще не визнав офіційно цих трьох дітей від Ірини Болгар, у липні він написав в Telegram, що у нього понад 100 біологічних дітей від донорства його сперми. Повідомляється також, що у нього є двоє старших дітей від попередніх стосунків. Наступного дня після публікації Дурова в Telegram Болгар почала публікувати в Instagram публічні пости про своїх дітей і стосунки з Дуровим.

Нагадаємо, Павло Дуров залишається під вартою у Франції, після арешту в аеропорту Ле-Бурже, куди він прибув із Баку на приватному літаку. Паризький прокурор Лор Бекко, відповідальний за цю справу, заявила, що Дуров був узятий під варту в межах судового розслідування, розпочатого 8 липня 2024 року JUNALCO, національним підрозділом Франції по боротьбі з організованою злочинністю і кіберзлочинністю. Його обвинувачують за 12 пунктами, включно зі співучастю в адмініструванні онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, розповсюдженням дитячої порнографії, продажем наркотиків, шахрайством і відмиванням грошей. У неділю термін його утримання під вартою було продовжено до 96 годин, що означає, що він може перебувати під вартою до середи, 28 серпня, перш ніж йому висунуть обвинувачення або відпустять.