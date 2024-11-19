Помилково змінили стать: жінка після пологів потрапила у неприємну історію (фото)

Єдине, що реєстратори запропонували молодим батькам, це вказати виправлення внизу сертифіката: "Чоловік змінено на жінка".

Молода пара, Еван Мюррей та Грейс Бінгем, розлютилася після того, як їхню дочку записали у свідоцтві про народження як хлопчика, переплутавши стать дитини. Батьки стверджують, що не змогли виправити помилку в документах Лайли, навіть попри те, що звернулися зі скаргою до національної реєстраційної служби. Про цей випадок пише видання Daily Record.

Повідомляється, що помилка сталася, коли новоспечені батьки пішли оформлювати Лайлу у відділі реєстрації, що знаходиться в Ноттінгемширі.

"Це кошмар, який мене знищив. Я безперервно плакала, адже це не те, що ви коли-небудь очікуєте", — розповідає 20-річна Грейс.

За словами Евана, єдине, що їм запропонували, це вказати виправлення внизу сертифіката: "Чоловік змінено на жінка".

"Я не думаю, що це вихід. Це наче трансгендерна дитина, яка народилася хлопчиком, а ми вирішили зробити її дівчинкою у віці п'яти тижнів. Працівники, які оформлюють реєстраційні документи, ставлять багато запитань, але ніколи не питають про стать дитини, бо ця інформація вказується в системі", — пояснює керівник зміни у пологовому будинку.

Наразі подружжя безрезультатно намагалося зв'язатися з місцевими реєстраційними службами та Головним управлінням реєстрації актів цивільного стану у Великій Британії.

"Для нас неприйнятно, що дитина до кінця життя матиме свідоцтво про народження чоловічої статі. Що це має бути, коли вона звернеться за паспортом, вийде заміж або влаштується на роботу", — розводить руками 21-річний Еван.

Його дружина додає: "У мене народилася дочка, а не син. Я не зупинюся, поки їй не випадуть документи, де буде вказано жіночу стать".

Журналісти звернулися до британського міністерства внутрішніх справ за коментарем.

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