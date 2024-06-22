Небажана зміна статі: в Індії чоловіка обманом "перетворили" на жінку

Випадок стався у штаті Уттар-Прадеш. 20-річній жертві погрожував один і той самий чоловік протягом двох років. 3 червня він опинився на операційному столі під приводом термінового огляду.

Related video

Житель Індії, якого "друг" обманом змусив піти в лікарню, прокинувся після наркозу вже без геніталій. Повідомляється, що така незвичайна операція зі "зміни статі" мала підштовхнути пару до одруження. Про це пише The Daily Star.

Товариш чоловіка вступив у змову з лікарями й під хибним приводом заманив у лікарню 20-річну жертву, де йому провели операцію, що змінила життя.

Випадок стався у штаті Уттар-Прадеш. Жертві погрожував один і той самий чоловік протягом двох років. 3 червня він опинився в лікарні після того, як йому повідомили про терміновий огляд.

Коли він прийшов до тями після наркозу, "друг" сказав йому, що тепер їм доведеться жити разом і одружитися, оскільки ніхто з його сім'ї та близьких його не прийме. Божевільний "друг" погрожував застрелити його батька і забрати частку землі, що належить його родині, якщо він не погодиться.

"Я поняття не мав, що станеться в лікарні. Я просто прийшов, довірившись. Коли наступного дня я прийшов до тями, він сказав мені, що тепер я став жінкою, і нам обом доведеться одружитися і жити разом", — повідомив потерпілий.

Лідер місцевих фермерів Шьям Пал влаштував акцію протесту перед медичним коледжем і зажадав вжити заходів проти обвинувачених і персоналу лікарні, які, ймовірно, проводили процедуру без згоди жертви.

За його словами, цей випадок пов'язаний із "незаконним бізнесом із продажу органів".

Лікарі стверджують, що жертва змінила стать за власним бажанням.

Нагадаємо, що наречена обурила гостей весілля обмеженнями на алкоголь.

Також повідомлялося, що рибалка побив 46-річний рекорд і після неймовірного улову прославився.