Незручне питання. Чоловіки зі спортивними авто справді намагаються компенсувати

Дослідники виявили зв'язок між покупкою предметів розкоші та розміром геніталій.

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Всім відомо припущення, що чоловіки за допомогою дорогих спортивних авто та інших предметів розкоші намагаються компенсувати відсутні сантиметри, проте раніше цьому не було наукових доказів. Схоже, що тепер вони з'явилися, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених з Університетського коледжу Лондона (UCL) вирішила нарешті поставити крапку в цьому питанні, яке неодноразово ставало причиною суперечок і скандалів. Для цього вчені відібрали дві сотні англомовних чоловіків віком від 18 до 74 років та запропонували їм пройти онлайн-тест.

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Зазначимо, що спочатку учасники не знали, в якому саме дослідженні вони беруть участь — це опитування нібито було спрямоване на вивчення того, як люди запам'ятовують фрази під час купівлі продуктів.

У процесі дослідження чоловікам показували якесь твердження протягом 7 секунд, а потім показували фото продукту (предмет повсякденного побуту чи предмет розкоші) та пропонували його купити — чоловіки пересували повзунок залежно від того, наскільки сильно вони хотіли б купити той чи інший предмет. Потім на екрані з'являлося нове твердження і учасникам опитування необхідно було відповісти, чи воно збігається з попереднім.

Вчені також зазначають, що насправді твердження не завжди відповідали дійсності. Наприклад, в одній із заяв було сказано, що середній розмір ерегованого статевого органу у чоловіків становить 18 сантиметрів, в іншому випадку — 10 сантиметрів. Насправді реальне середнє значення становить 13 сантиметрів.

Дослідники проаналізували відповіді піддослідних і дійшли висновку, що чоловіки старше 30 років, кому сказали більш високе значення, тобто ті, кого навмисно змусили відчувати, що їхня геніталія менша за середню, частіше хотіли купити спортивний автомобіль. Чоловіки, яким назвали менше значення, тобто ті, кого мають намір змусили відчувати, що їхні геніталії більше за середнє, виявляли менший інтерес до покупки авто.

Зазначимо, що це дослідження ще не рецензовано, проте дослідники запевняють, що отримані ними результати можуть порушити питання, що інтригують, "для майбутніх досліджень". Автори дослідження припускають, що в чоловічій психіці, можливо, є щось специфічне, що пов'язує автомобілі та пеніси.

Дослідники також зазначають, що причиною такого дивного взаємозв'язку може бути існування образу фалічної машини у повсякденному житті, рекламі та дискурсі. Вчені також зазначають, що, найімовірніше, індустрія розкішних авто не захоче визнавати цей зв'язок, проте результати так чи інакше дають причини для нових глибших досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.