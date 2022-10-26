Переваги самотності: вчені з'ясували, чому жінки та чоловіки уникають серйозних стосунків

Нове дослідження передбачає, що деякі люди спеціально обирають самотність, адже в такому разі вони можуть робити те, що їм подобається. Але в жінок та чоловіків ці поняття різняться.

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Вчені з Університету Нікосії, Кіпр, провели дослідження, щоб з'ясувати, чому більше людей, ніж будь-коли, вважають за краще залишатися самотніми. Для цього вони залучили понад 600 респондентів як жінок, так і чоловіків. Дослідження показало, що головними причинами, через які деякі люди вважають за краще бути самотніми, а не перебувати у стосунках, є можливість мати більше часу для себе, зосередитися на своїх цілях та приймати власні рішення. Але є й інші цікаві результати, пише Daily Mail.

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Згідно з новим дослідженням, зараз все більше людей воліють не одружуватися, а залишатися вільними. Це пов'язано як із труднощами під час вибору ідеального партнера, так і з прагненням приймати рішення незалежно від думки іншої людини. Тобто одним із факторів є те, що люди хочуть робити те, що їм подобається.

Вчені попросили респондентів визначити найважливіші переваги самотнього життя, а потім розставити в порядку пріоритетності.

[ + – ] Жінки назвали серед важливих факторів те, що у них більше душевного спокою, у їхньому житті менше сварок, а ще вони не такі вразливі перед чоловіками, які можуть завдати їм фізичної шкоди Фото: Daily Mail

Виявилося, що для жінок найбільшою перевагою є те, що вони можуть зосередитися на кар'єрі та досягати поставленої мети швидше. Також жінки назвали серед важливих факторів те, що у них більше душевного спокою, у їхньому житті менше сварок, а ще вони не такі вразливі перед чоловіками, які можуть завдати їм фізичної шкоди.

"Сварки можуть перерости у фізичне насильство, а тому це мотивує жінок уникати таких ситуацій, і один зі способів — це не вступати у серйозні стосунки", — каже Менелаос Апостолу з Університету Нікосії.

Багато чоловіків також назвали свободу дій однією з головних причин, через яку вони уникають одруження. Але якщо жінкам важливий душевний спокій, то чоловікам, як виявилося важливим є те, що у них є більше можливостей для флірту. А це, зі свого боку, дозволяє вступати в часті, але нетривалі стосунки. Хоча серед одиноких жінок деякі також обрали цей фактор.

[ + – ] Але якщо жінкам важливий душевний спокій, то чоловікам, як виявилося важливим є те, що у них є більше можливостей для флірту. А це, зі свого боку, дозволяє вступати в часті, але нетривалі стосунки Фото: Daily Mail

"Репродуктивна функція чоловіків діє набагато краще, якщо у них не один сексуальний партнер. Тому випадкові сексуальні зв'язки можуть позитивно позначитися на здоров'ї чоловіків. Через це деякі чоловіки воліють нетривалі стосунки, які ні до чого не зобов'язують. І можна так само робити, що ти хочеш", — каже Апостолу.

Важливим висновком дослідження стало те, що чим старші люди стають, тим більше у них причин не одружуватися, оскільки ці люди вже є сформованими особистостями зі своїм світоглядом. І це не залежить від статі.

Ще однією причиною того, що деякі уникають серйозних стосунків, вчені назвали те, що людям іноді важко збудувати нормальні стосунки. Тому самотнє життя без супутніх проблем для них привабливіше.

[ + – ] Ще однією причиною того, що деякі уникають серйозних стосунків, вчені назвали те, що людям іноді важко збудувати нормальні стосунки. Тому самотнє життя без супутніх проблем для них привабливіше Фото: ScienceAlert

Вчені також вважають, що самотні люди намагаються уникнути можливих негативних емоцій, які так чи інакше виникають під час серйозних стосунків. Це зі свого боку впливає на кар'єру, на внутрішні відчуття і життя загалом. З іншого боку, як зазначають дослідники, самотні люди обирають такий спосіб життя, адже вони не хочуть приймати компромісних рішень.

"У шлюбі потрібно пристосовуватися до звичок і стилю життя партнера, знаходити компроміси в різних поглядах на ті чи інші події або тих чи інших людей. Потрібно намагатися звикнути до їжі, яка вам не подобається, або до родичів вашого партнера, яких ви недолюблюєте. А ще не забувайте про звички, з якими деякі не можуть упокоритися. Усе це робить шлюб обтяжливим для деяких людей. Але їх стає дедалі більше», — каже Апостолу.

Якщо в цьому дослідженні йдеться про психічне здоров'я людини, то якщо говорити про фізичне здоров'я, Фокус вже писав про те, що вчені назвали найкращий вік, щоб кинути палити.