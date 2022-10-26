Ухилитися від смерті. Вчені назвали найкращий вік, щоб кинути палити

Дослідження показує, що відмова від шкідливої звички в певному віці значно скорочує ризик смертності серед курців.

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Давно відомо, що шкідливі звички значно скорочують тривалість життя. Проте вчені, мабуть, знайшли найкращий вік для того, щоб кинути палити й значно знизити ризик смертності, пише Science Alert.

Група вчених із Каліфорнійського університету Сан-Дієго провели найбільше дослідження, у якому взяли участь понад 500 тисяч людей. Дослідники зосередилися на тому, щоб з'ясувати, у якому віці краще відмовитися від шкідливої звички, щоб уникнути найсерйозніших наслідків.

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Загалом науковці вивчили понад 550 тисяч анкет, які люди заповнили в період із 1997 по 2018 роки. У момент опитування вік реципієнтів становив від 35 до 84 років. Учасників опитування розділили на три групи: колишні курці, курці, які ніколи не курили (ті, хто викурив менше 100 цигарок за все життя).

Проаналізувавши анкети, вчені виявили, що до кінця 2019 року близько 75 тисяч учасників опитування померли, а нинішні курці показали значно більшу смертність від різних причин (у тому числі раку та хвороб серця та легень) порівняно з тими, хто ніколи не курив.

Проте вчені зосередилися на пошуку оптимального віку, щоб кинути палити. Виявилося, що ті, хто кинув курити у віці від 35 до 44 років, показали рівень смертності на 21% вищий, ніж ті, хто ніколи не курив. Однак серед тих, хто кинув курити у віці від 45 до 54 років, рівень смертності від різних причин був вищим на 47% порівняно з тими, хто ніколи не курив.

За словами вчених, вони виявили, що куріння збільшує ризики смерті від різних причин як мінімум удвічі, а відмова від куріння у молодшому віці значно знижує відсоток ризику смерті.

За словами професора Джона Пірса, 35 років, мабуть, є оптимальним віком для того, щоб кинути палити. Дослідники зазначають, що найкращим вибором було б не курити взагалі або кинути в більш ранньому віці, проте якщо цього не сталося, то відмовитися від шкідливої звички найкраще у віці 35 років.

Зазначимо, що результати дослідження не залежали від статі або раси, проте можуть бути пов'язані з кількістю сигарет, що викурюються, на день, а також початку куріння в старшому віці.

За словами Пірса, позначка в 35 років може стати додатковим стимулом для курців. Професор вважає, що без додаткової мотивації курці кинуть спроби відмовитись від шкідливої звички. Втім, дослідники нагадують, що відмова від куріння в будь-якому віці призведе лише до позитивного результату, проте чим раніше вдасться відмовитися від шкідливої звички, тим краще.

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