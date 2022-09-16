Прокляття курця. Пристрасть діда до сигарет обернеться хворобами для онука

Дослідження показують, що тютюн упливає на здоров'я людей через два покоління.

Related video

Про те, що куріння не приносить користі організму курця й оточення, відомо давно. Однак нове дослідження доводить, що тютюн може впливати й на нащадків, які ще не народилися, пише The Guardian.

Нове дослідження провела міжнародна група вчених зі Шрі Ланки, Великобританії та Австралії. Їм вдалося встановити, що куріння негативно впливає на організм не тільки самого курця, але і його дітей і навіть онуків.

У ході дослідження вчені вивчили понад 1,5 тисячі пар батьків і синів із Австралії. Вчені проаналізували вплив диму тютюну на дітей курців і помітили, що він також має вплив і на їхніх онуків.

Результати дослідження справді жахливі. Аналіз показав, що в понад 50% дітей, чиїх батьків піддавали пасивному курінню в дитинстві, були більш схильні до розвитку неалергічної астми. Крім того, ризик розвитку хвороби легень збільшувався в 1,5 разу, якщо батька піддавали пасивному курінню в дитинстві й він продовжував палити в дорослому віці.

У ході дослідження вчені також з'ясували, що найкритичнішим є вік до 15 років — уплив тютюнового диму саме в цьому віці здатний нашкодити майбутньому поколінню.

Цікаво, що куріння викликає так звані епігенетичні зміни в організмі чоловіків — за подібних змін ДНК людини не змінюється, незалежно від модифікації генів. Найімовірніше, вдихання тютюнового диму впливає на зародкові клітини, які згодом виробляють сперму. Зазначається, що ці клітини в хлопчиків продовжують розвиток до моменту статевого дозрівання, що робить їх уразливішими в цей період.

Це безпрецедентне дослідження, яке доводить, що куріння може впливати на здоров'я людей через покоління. Дослідники сподіваються, що отримані ними результати допоможуть у кампанії боротьби з курінням у всьому світі.

Враховуючи нові дані, вчені вважають, що чоловікам необхідно намагатися уникати як пасивного, так і активного куріння, якщо це можливо, для збереження здоров'я майбутнього потомства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що наукову статтю про користь куріння під час пандемії коронавірусу відкликали.