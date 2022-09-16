Проклятие курильщика. Пристрастие деда к сигаретам обернется болезнями для внука

Исследования показывают, что табак влияет на здоровье людей спустя два поколения.

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О том, что курение не приносит пользы организму курильщика и окружающих его людей известно давно. Однако новое исследование доказывает, что табак может воздействовать и на потомков, которые еще не родились, пишет The Guardian.

Новое исследование проведено международной группой ученых из Шри Ланки, Великобритании и Австралии. Им удалось установить, что курение оказывает негативное влияние на организм не только самого курильщика, но и его детей, и даже внуков.

В ходе исследования ученые изучили более 1,5 тысяч пар отцов и сыновей из Австралии. Ученые проанализировали влияние дыма табака на детей курильщиков и заметили, что он также имеет воздействие и на их внуков.

Результаты исследования поистине устрашающие. Анализ показал, что у более 50% детей, чьи отцы подвергались пассивному курильщику в детстве, были более подвержены развитию неаллергической астмы. Более того, риск развития болезни легких увеличивался в 1,5 раза, если отец подвергался пассивному курению в детстве и продолжал курить во взрослом возрасте.

В ходе исследования ученые также выяснили, что наиболее критическим является возраст до 15 лет — воздействие табачного дыми именно в этом возрасте способно навредить будущему поколению.

Любопытно, что курение вызывает так называемые эпигенетические изменения в организме мужчин — при подобных изменениях ДНК человека не меняется, независимо от модификации генов. Вероятнее всего, вдыхание табачного дыма воздействует на зародышевые клетки, которые впоследствии производят сперму. Отмечается, что эти клетки у мальчиков продолжают развитие до момента полового созревания, что делает их более уязвимыми в этот период.

Это беспрецедентное исследование, которое доказывает, что курение может воздействовать на здоровье людей спустя поколения. Исследователи надеются, что полученные ими результаты помогут в кампании по борьбе с курением во всем мире.

Учитывая новые данные, ученые считают, что мужчинам необходимо стараться избегать, как пассивного, так и активного курения, если это возможно, для сохранения здоровья будущего потомства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что научная статья о пользе курения во время пандемии коронавируса была отозвана.