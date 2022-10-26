Увильнуть от смерти. Ученые назвали лучший возраст, чтобы бросить курить

Исследование показывает, что отказ от вредной привычки в определенном возрасте значительно сокращает риск смертности среди курильщиков.

Related video

Давно известно, что вредные привычки значительно сокращают продолжительность жизни. Однако ученые, видимо, нашли лучший возраст для того чтобы бросить курить и значительно снизить риск смертности, пишет Science Alert.

Группа ученых из Калифорнийского университета Сан-Диего провели самое крупное исследование, в котором приняли участие более 500 тысяч человек. Исследователи сосредоточились на том, чтобы выяснить в каком возрасте лучше отказаться от вредной привычки, чтобы увильнуть от самых серьезных последствий.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В общей сложности ученые изучили более 550 тысяч анкет, которые люди заполнили в период с 1997 по 2018 годы. В момент опроса возраст реципиентов составил от 35 до 84 лет. Участников опроса разделили на три группы: бывшие курильщики, курильщики и никогда не курившие (те, кто выкурил менее 100 сигарет за всю жизнь).

Проанализировав анкеты, ученые обнаружили, что к концу 2019 года около 75 тысяч участников опроса умерли, а нынешние курильщики показали значительно более высокий смертности от разных причин (в том числе рака и болезней сердца и легких) по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Однако ученые сосредоточились на поиске оптимального возраста, чтобы бросить курить. Оказалось, что те кто бросил курить в возрасте от 35 до 44 лет, показали уровень смертности на 21% выше, чем те, кто никогда не курили. Однако среди тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, уровень смертности от разных причин был выше на 47% в сравнении с никогда не курившими.

По словам ученых, они обнаружили, что курение увеличивает риски смерти от разных причин как минимум вдвое, а отказ от курения в более молодом возрасте значительно снижает процент риска смерти.

По словам профессора Джона Пирса, 35 лет, по видимому, является оптимальным возрастом для того, чтобы бросить курить. Исследователи отмечают, что наилучшим выбором было бы не курить вообще или бросить в более раннем возрасте, однако если этого не случилось, то отказаться от вредной привычки лучше всего в возрасте 35 лет.

Отметим, что результаты исследования не зависели от пола или расы, однако могут быть связаны с количеством выкуриваемых сигарет в день, а также начала курения в более старшем возрасте.

По словам Пирса, отметка в 35 лет может стать дополнительным стимулом для курильщиков. Профессор считает, что без дополнительной мотивации курильщики бросят попытки отказаться от вредной привычки. Впрочем исследовали напоминают, что отказ от курения в любом возрасте приведет лишь к положительному результату, однако, чем раньше удастся отказаться от вредной привычки, тем лучше.

Ранее Фокус писал о том, что пристрастие деда к сигаретам обернется болезнями для внука.