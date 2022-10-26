Преимущества одиночества: ученые выяснили, почему избегают серьезных отношений женщины и мужчины

Новое исследование предполагает, что некоторые люди специально выбирают одиночество, ведь в таком случае они могут делать то, что им нравится. Но у женщин и мужчин эти понятия различаются.

Related video

Ученые из Университета Никосии, Кипр, провели исследование, чтобы выяснить, почему больше людей, чем когда-либо, предпочитают оставаться одинокими. Для этого они привлекли более 600 респондентов, как женщин, так и мужчин. Исследование показало, что главными причинами, по которым некоторые люди предпочитают быть одинокими, а не состоять в отношениях, является возможность иметь больше времени для себя, сосредоточиться на своих целях и принимать собственные решения. Но есть и другие интересные результаты, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно новому исследованию, сейчас все больше людей предпочитают не вступать в брак, а оставаться свободными. Это связано как с трудностями при выборе идеального партнера, так и со стремлением принимать решения независимо от мнения другого человека. То есть одним из факторов, является то, что люди хотят делать то, что им нравится.

Ученые попросили респондентов определить самые важные преимущества одинокой жизни, а затем расставить ив порядке приоритетности.

[ + – ] Женщины назвали среди важных факторов то, что у них больше душевного спокойствия, в их жизни меньше ссор, а еще они не так уязвимы перед мужчинами, которые могут причинить им физический вред Фото: BBC

Оказалось, что для женщин самым большим преимуществом является то, что они могут сосредоточиться на карьере и достигать поставленных целей быстрее. Также женщины назвали среди важных факторов то, что у них больше душевного спокойствия, в их жизни меньше ссор, а еще они не так уязвимы перед мужчинами, которые могут причинить им физический вред.

"Ссоры могут перерасти в физическое насилие, а потому это мотивирует женщин избегать подобных ситуаций, и один из способов – это не вступать в серьезные отношения", — говорит Менелаос Апостолу из Университета Никосии.

Многие мужчины также назвали свободу действий одной из главных причин, по которой они избегают вступления в брак. Но если женщинам важно душевное спокойствие, то мужчинам, как оказалось важно то, что у них есть больше возможностей для флирта. А это в свою очередь позволяет вступать в частые, но непродолжительные отношения. Хотя среди одиноких женщин некоторые также выбрали этот фактор.

[ + – ] Но если женщинам важно душевное спокойствие, то мужчинам, как оказалось важно то, что у них есть больше возможностей для флирта. А это в свою очередь позволяет вступать в частые, но непродолжительные отношения Фото: Daily Mail

"Репродуктивная функция мужчин действует намного лучше, если у них не один сексуальный партнер. Поэтому случайные сексуальные связи могут положительно сказаться на здоровье мужчин. Из-за этого некоторые мужчины предпочитают непродолжительные отношения, которые ни к чему не обязывают. И можно так же делать что ты хочешь", — говорит Апостолу.

Важным выводом исследования стало то, что чем старше люди становятся, тем больше у них причин не вступать в брак, так как эти люди уже являются сформированными личностями со своим мировоззрением. И это не зависит от пола.

Еще одной причиной того, что некоторые избегают серьезных отношений, ученые назвали то, что людям иногда трудно построить нормальные отношения. Поэтому одинокая жизнь без сопутствующих проблем для них более привлекательна.

[ + – ] Еще одной причиной того, что некоторые избегают серьезных отношений, ученые назвали то, что людям иногда трудно построить нормальные отношения. Поэтому одинокая жизнь без сопутствующих проблем для них более привлекательна Фото: ScienceAlert

Ученые также считают, что одинокие люди стараются избежать возможных негативных эмоций, которые так или иначе возникают во время серьезных отношений. Это в свою очередь влияет на карьеру, на внутренние ощущения и на жизнь в целом. С другой стороны, как отмечают исследователи, одинокие люди выбирают такой стиль жизни, ведь они не хотят принимать компромиссных решений.

"В браке нужно приспосабливаться к привычкам и стилю жизни партнера, находить компромиссы в разных точках зрения на те или иные события или тех или иных людей. Нужно пытаться привыкнуть к еде, которая вам не нравиться, или к родственникам вашего партнера, которых вы недолюбливаете. А еще не забывайте о привычках, с которыми некоторые не могут смириться. Все это делает брак обременительным для некоторых людей. Но их становится все больше", — говорит Апостолу.

Если в этом исследовании речь идет о психическом здоровье человека, то если говорить о физическом здоровье, Фокус уже писал о том, что ученые назвали лучший возраст, чтобы бросить курить.