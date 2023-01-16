Неловкий вопрос. Мужчины со спортивными авто действительно пытаются компенсировать

Исследователи обнаружили связь между покупкой предметов роскоши и размером гениталий.

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Всем известно предположение, что мужчины с помощью дорогих спортивных авто и других предметов роскоши пытаются компенсировать недостающие сантиметры, однако ранее этому не было научных доказательств. Похоже, теперь они появились, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) решила наконец-то поставить точку в этом вопросе, который не раз становился причиной споров и скандалов. Для этого ученые отобрали две сотни англоговорящих мужчин в возрасте от 18 до 74 лет и предложили им пройти онлайн-тест.

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Отметим, что изначально участники не знали, в каком именно исследовании они принимают участие — данный опрос якобы был направлен на изучение того, "как люди запоминают фразы во время покупки продуктов".

В ходе исследования мужчинам показывали какое-то утверждение в течение 7 секунд, а затем показывали фото продукта (предмет повседневного обихода или предмет роскоши) и предлагали его купить — мужчины передвигали ползунок в зависимости от того, насколько сильно они хотели бы купить тот или иной предмет. Затем на экране появлялось новое утверждение и участникам опроса необходимо было ответить, совпадает ли оно с предыдущим.

Ученые также отмечают, что на самом деле утверждения не всегда соответствовали действительности. Например, в одном из заявлений было сказано, что средний размер эрегированного полового органа у мужчин составляет 18 сантиметров, в другом случае — 10 сантиметров. На самом же деле реальное среднее значение составляет 13 сантиметров.

Исследователи проанализировали ответы испытуемых и пришли к выводу, что мужчины старше 30 лет, кому сказали более высокое значение, то есть те, кого намеренно заставили чувствовать, что их гениталии меньше среднего, чаще хотели купить спортивный автомобиль. Мужчины, которым назвали меньшее значение, то есть, те, кого намерено заставили чувствовать, что их гениталии больше среднего, проявляли меньший интерес к покупке авто.

Отметим, что данное исследование еще не рецензировано, однако исследователи уверяют, что полученные ими результаты могут поднять интригующие вопросы "для будущих исследований". Авторы исследования предполагают, что в мужской психике, возможно, присутствует нечто специфическое, что связывает автомобили и пенисы.

Исследователи также отмечают, что причиной такой странной взаимосвязи может быть существование образа фаллической машины в повседневной жизни, рекламе и дискурсе. Ученые также отмечают, что, вероятнее всего, индустрия роскошных авто не захочет признавать эту связь, однако результаты так или иначе дают пищу для новых более глубоких исследований.

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