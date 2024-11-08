"Як куля для боулінгу": габарити новонародженого малюка здивували акушерок (фото)

Мама розповіла, що її молодші діти народилися з нормальною вагою, але вона була в курсі, що цей малюк буде більшим через характерні симптоми на завершальній стадії вагітності.

У бразильському пологовому будинку Regional do Sertão Central (HRSC), що в місті Кіксерамобімі, народився малюк-богатир Антоні Гаель, який здивував досвідчених акушерок. Його вага складає п'ять кілограмів — це можна порівняти з "кулею для боулінгу", пише видання Daily Star.

Матір богатиря, фермерка Даніела Барбоза Нобре з Кісерамобіма, коментуючи появу на світ великої дитини, була небагатослівною: "Я втомилася".

Жінка розповіла, що її молодші діти народилися з нормальною вагою, але вона була в курсі, що цей малюк буде більшим через характерні симптоми на завершальній стадії вагітності.

"Починаючи з сьомого місяця я була дуже втомленою. Не могла нічого робити, тому що виснажувалась. Живіт став величезним", — розповідає бразилійка.

Педіатр Пауло Фернандес пояснив, що могло стати причиною збільшення маси дитини в утробі матері. Лікар називає цей стан макросомією.

"Це може бути наслідком генетичних факторів, але основним з них є схильність вагітної жінки до діабету", — додав він.

Мама розповіла, що її молодші діти народилися з нормальною вагою, але вона була в курсі, що цей малюк буде більшим Фото: José Avelino Neto/Ceará Health Department

Коли під час пренатального спостереження виявляється, що дитина має надлишкову вагу, з міркувань безпеки вагітній жінці призначили кесарів розтин. Надалі за малюком будуть пильно спостерігати медики, зокрема педіатр і дієтолог, але загалом він повністю здоровий.

До слова, зазвичай новонароджені діти важать від 2,5 до 4 кілограмів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка на прізвище Лі з Китаю, яка живе з двома матками — рідкісною медичною патологією, у вересні народила порізно зачатих дітей. За статистикою, від цього розладу страждають лише 0,3% жінок у всьому світі. Паралельна вагітність трапляється вкрай рідко, але ще менше випадків, коли жінка народжує здорових дітей.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.