55-річну жінку лікарі назвали безплідною: вона народила трьох дітей, щоб довести зворотне (фото)

За 15 років Бет Хобсон та її 53-річний чоловік витратили на 29 циклів ЕКЗ величезну суму — 200 000 фунтів стерлінгів.

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55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці. Про це пише видання Daily Mail.

Свій перший курс лікування від безпліддя Бет розпочала п'ятнадцять років тому — тоді її шанси зачати дитину природним шляхом лікарі оцінювали лише у 10%.

"Ніколи не кажіть жінці, що вона чогось не може. Медики заявили, що я вже надто стара, аби стати матір'ю, але вони помилялися. Бо моя історія, попри все, мала закінчитися щасливо", — переконана Хобсон.

Вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, 53-річним учителем, у липні 2007 року. Колеги влаштували парі побачення наосліп, яке стало доленосним. За рік вони одружилися й пробували зачати дитину.

Сини Бет Хобсон Фото: SWNS

Бет, якій на той час виповнилось 40 років, усвідомлювала, що "годинник цокає", тож звернулася по допомогу до лікаря, але почула від нього невтішний діагноз.

"Пам'ятаю, як сиділа в тій крихітній кімнаті й думала: "Я не буду плакати". Все, чого мені хотілося у той момент, вийти звідти з високо піднятою головою, сісти в машину з чоловіком і загуглити клініки, які проводять ЕКЗ", — зізнається британка.

На жаль, перші спроби ЕКЗ були невдалими й лише восьмий "раунд" дав подружжю надію. У квітні 2012 року Хобсон дізналася, що вагітна первістком — Вільямом, якому зараз 11 років. Минуло не так багато часу і матір вирішила, що хоче подарувати синові братика чи сестричку. Пройшовши низку випробувань, 11 листопада 2015 року вона народила другу дитину — Томаса, а у 2022-му на світ з’явилась й довгождана донька — Грейс.

Бет Хобсон з дочкою Грейс Фото: SWNS

За ці 15 років Бет та її чоловік витратили на 29 циклів ЕКЗ величезну суму — 200 000 фунтів стерлінгів (близько 11 млн грн).

"Ми відкладали гроші зі своїх зарплат, а також отримували допомогу від друзів та родичів. Багато чим доводилося жертвувати, зокрема ми не їздили у відпустку. Кожна копійка йшла в скарбничку, але воно було того варте", — резюмує щаслива матір.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 38-річна Зої Дойл з містечка Беркширу (Велика Британія) не могла повірити, що її "розлад шлунку" виявиться переймами. Жінка несподівано дізналась про свою третю вагітність за кілька годин до пологів.

Крім того, Кортні Сесіл з Великої Британії у 25 років ухвалила несподіване рішення стати матір'ю-одиначкою. Дівчина розійшлась з колишнім коханим й вирішила зробити ЕКЗ, щоб заморозити свої яйцеклітини. Після п'яти циклів запліднення вона народила доньку Дейзі.