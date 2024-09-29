55-летнюю женщину врачи назвали бесплодной: она родила троих детей, чтобы доказать обратное (фото)

За 15 лет Бет Хобсон и ее 53-летний муж потратили на 29 циклов ЭКО огромную сумму — 200 000 фунтов стерлингов.

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55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у неё никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте. Об этом пишет издание Daily Mail.

Свой первый курс лечения от бесплодия Бет начала пятнадцать лет назад — тогда ее шансы зачать ребенка естественным путем врачи оценивали лишь в 10%.

"Никогда не говорите женщине, что она чего-то не может. Медики заявили, что я уже слишком стара, чтобы стать матерью, но они ошибались. Потому что моя история, несмотря на все, должна была закончиться счастливо", — убеждена Хобсон.

Она познакомилась со своим будущим мужем, 53-летним учителем, в июле 2007 года. Коллеги устроили паре свидание вслепую, которое стало судьбоносным. Через год они поженились и пытались зачать ребенка.

Сыновья Бет Хобсон Фото: SWNS

Бет, которой в то время исполнилось 40 лет, осознавала, что "часы тикают", поэтому обратилась за помощью к врачу, но услышала от него неутешительный диагноз.

"Помню, как сидела в той крошечной комнате и думала: "Я не буду плакать". Все, чего мне хотелось в тот момент, выйти оттуда с высоко поднятой головой, сесть в машину с мужем и загуглить клиники, которые проводят ЭКО", — признается британка.

К сожалению, первые попытки ЭКО были неудачными и лишь восьмой "раунд" дал супругам надежду. В апреле 2012 года Хобсон узнала, что беременна первенцем — Уильямом, которому сейчас 11 лет. Прошло не так много времени и мать решила, что хочет подарить сыну братика или сестричку. Пройдя ряд испытаний, 11 ноября 2015 года она родила второго ребенка — Томаса, а в 2022-м на свет появилась и долгожданная дочь — Грейс.

Бет Хобсон с дочерью Грейс Фото: SWNS

За эти 15 лет Бет и ее муж потратили на 29 циклов ЭКО огромную сумму — 200 000 фунтов стерлингов (около 11 млн грн).

"Мы откладывали деньги из своих зарплат, а также получали помощь от друзей и родственников. Многим приходилось жертвовать, в частности мы не ездили в отпуск. Каждая копейка шла в копилку, но оно того стоило", — резюмирует счастливая мать.

Напомним, ранее Фокус писал, что 38-летняя Зои Дойл из городка Беркшира (Великобритания) не могла поверить, что ее "расстройство желудка" окажется схватками. Женщина неожиданно узнала о своей третьей беременности за несколько часов до родов.

Кроме того, Кортни Сесил из Великобритании в 25 лет приняла неожиданное решение стать матерью-одиночкой. Девушка разошлась с бывшим возлюбленным и решила сделать ЭКО, чтобы заморозить свои яйцеклетки. После пяти циклов оплодотворения она родила дочь Дейзи.