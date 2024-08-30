"Муж увидел головку": женщина 9 месяцев не подозревала, что беременна (фото)

Британка утверждает, что месячные не прекращались на протяжении всего срока беременности, хотя были немного легче, чем обычно.

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38-летняя Зои Дойл из городка Беркшира (Великобритания) не могла поверить, что ее "расстройство желудка" окажется схватками. Женщина неожиданно узнала о своей третьей беременности за несколько часов до родов. Об этом пишет издание Daily Star.

"Я думала, что отравилась курицей, которую мы ели накануне вечером. Боль становилась все сильнее и сильнее, а потом у меня началось кровотечение и муж заметил головку", — рассказывает мать троих детей.

По ее словам, месячные не прекращались на протяжении всего срока беременности, хотя были немного легче, чем обычно. Зато увеличение веса она объясняла тем, что переедала вечером.

Зои Дойл 9 месяцев не знала о беременности Фото: Kennedy News and Media

На седьмом месяце женщина улетела в отпуск в Турцию и даже не подозревала, что вынашивает ребенка. Перед этим врачи говорили, что у нее практически нет шансов родить еще одного ребенка, поэтому она перестала принимать противозачаточные таблетки.

Несмотря на весь шок, госпожа Дойл не могла найти слов, чтобы выразить свое счастье, когда акушерка дала ей подержать дочь, которую назвали Хейли.

"Она просто идеально вписывается в нашу семью", — отметила Зои.

Эксперты объясняют, что причин, почему так происходит, достаточно много: страх, подавленность, незнание собственного тела (например, у молодых женщин с избыточным весом, которые думают, что переживают менопаузу) или избыточный вес заставляет их скрывать беременность.

Отец с ребенком Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее Фокус писал, что 27-летняя Тил Келли из Денвера (штат Колорадо, США) решила заняться суррогатным материнством, чтобы приобрести себе роскошный дом за 400 тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч долларов).

Кроме того, Кортни Сесил из Великобритании в 25 лет приняла неожиданное решение стать матерью-одиночкой. Девушка разошлась с бывшим возлюбленным и решила сделать ЭКО, чтобы заморозить свои яйцеклетки. После пяти циклов оплодотворения она родила дочь Дейзи.