"Чоловік побачив голівку": жінка 9 місяців не підозрювала, що вагітна (фото)

Британка стверджує, що місячні не припинялись упродовж всього терміну вагітності, хоча були трохи легшими, ніж зазвичай.

Related video

38-річна Зої Дойл з містечка Беркширу (Велика Британія) не могла повірити, що її "розлад шлунку" виявиться переймами. Жінка несподівано дізналась про свою третю вагітність за кілька годин до пологів. Про це пише видання Daily Star.

"Я думала, що отруїлася куркою, яку ми їли напередодні ввечері. Біль ставав все сильнішим і сильнішим, а потім у мене почалась кровотеча й чоловік помітив голівку", — розповідає матір трьох дітей.

За її словами, місячні не припинялись упродовж всього терміну вагітності, хоча були трохи легшими, ніж зазвичай. Натомість збільшення ваги вона пояснювала тим, що переїдала ввечері.

Зої Дойл 9 місяців не знала про вагітність Фото: Kennedy News and Media

На сьомому місяці жінка полетіла у відпустку до Туреччини й навіть не підозрювала, що виношує дитину. Перед цим лікарі казали, що у неї практично немає шансів народити ще одну дитину, тож вона перестала приймати протизаплідні таблетки.

Попри весь шок, пані Дойл не могла знайти слів, щоб висловити своє щастя, коли акушерка дала їй потримати доньку, яку назвали Хейлі.

"Вона просто ідеально вписується у нашу родину", — зазначила пані Зої.

Експерти пояснюють, що причин, чому так стається, є досить багато: страх, пригніченість, незнання власного тіла (наприклад, у молодих жінок з надлишковою вагою, які думають, що переживають менопаузу) або надмірна вага змушує їх приховувати вагітність.

Батько з дитиною Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Тіл Келлі з Денвера (штат Колорадо, США) вирішила зайнятись сурогатним материнством, щоб придбати собі розкішний будинок за 400 тисяч фунтів стерлінгів (майже 500 тисяч доларів).

Крім того, Кортні Сесіл з Великої Британії у 25 років ухвалила несподіване рішення стати матір'ю-одиначкою. Дівчина розійшлась з колишнім коханим й вирішила зробити ЕКЗ, щоб заморозити свої яйцеклітини. Після п'яти циклів запліднення вона народила доньку Дейзі.