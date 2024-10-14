"Ніколи такого не бачили": новонароджений малюк-богатир вразив акушерок (фото)

Габарити хлопчика, якого назвали Іоном, можна порівняти з середнього розміру кулею для боулінгу.

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25-річна матір Джорджії Леймі розповіла, що акушерки у Ліверпульському пологовому будинку були приголомшені, коли вперше побачили її велетенського сина-богатиря з вагою 5,3 кг. Про це пише видання Manchester Evening News.

Лікарі кажуть, що за всю свою кар'єру "ніколи такого не бачили". Габарити хлопчика, якого назвали Іоном, можна порівняти з середнього розміру кулею для боулінгу.

"Під кінець вагітності я відчула, що живіт сильно випинається, ніби дитина ось-ось вирветься з пупка. Це божевілля, на що здатне твоє тіло", — ділиться відчуттями британка.

Батькам рекордсмена, Джорджії та Джо, довелося відмовитися від одягу для новонароджених й повністю замінити гардероб малюка, адже деякі речі на ньому навіть не застібалися.

Джорджії Леймі з чоловіком та сином-богатирем Фото: Liverpool Echo

До речі, це було не перше випробування для батьків. Старші діти пари також були пухкенькими — кожен вагою близько 10 фунтів (близько 4,5 кг), але поява п’ятикілограмового Іона стала справжнім шоком.

Спочатку Джорджія хотіла народжувати вдома, але їй довелося поїхати до лікарні, дослухавшись до рекомендацій акушерки, яку налякали "каламутні" води.

"Пологи були не такими простими, як я думала, бо плід виявився надто великим. Коли син народився, то ніхто не міг в це повірити. Мені навіть було важко тримати його на руках, тому довелося віддати татові", — додає жінка.

Під час її перебування в пологовому будинку інші акушерки приходили у палату тільки для того, щоб роздивитися богатиря.

"Про нього говорило все місто. Коли я вперше повернулася додому, люди стукали у двері, бажаючи побачити малюка", — сміється Джорджія.

Наразі сімейство чекає, щоб дізнатися, чи був Іон найбільшою дитиною, народженою цьогоріч у цьому пологовому будинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка на прізвище Лі з Китаю, яка живе з двома матками — рідкісною медичною патологією, у вересні народила порізно зачатих дітей. За статистикою, від цього розладу страждають лише 0,3% жінок у всьому світі. Паралельна вагітність трапляється вкрай рідко, але ще менше випадків, коли жінка народжує здорових дітей.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.