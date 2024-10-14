"Никогда такого не видели": новорожденный малыш-богатырь поразил акушерок (фото)

Габариты мальчика, которого назвали Ионом, можно сравнить со среднего размера шаром для боулинга.

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25-летняя мать Джорджии Лейми рассказала, что акушерки в Ливерпульском роддоме были ошеломлены, когда впервые увидели ее огромного сына-богатыря с весом 5,3 кг. Об этом пишет издание Manchester Evening News.

Врачи говорят, что за всю свою карьеру "никогда такого не видели". Габариты мальчика, которого назвали Ионом, можно сравнить со среднего размера шаром для боулинга.

"Под конец беременности я почувствовала, что живот сильно выпячивается, будто ребенок вот-вот вырвется из пупка. Это безумие, на что способно твое тело", — делится ощущениями британка.

Родителям рекордсмена, Джорджии и Джо, пришлось отказаться от одежды для новорожденных и полностью заменить гардероб малыша, ведь некоторые вещи на нем даже не застегивались.

Джорджии Лейми с мужем и сыном-богатырем Фото: Liverpool Echo

Кстати, это было не первое испытание для родителей. Старшие дети пары также были пухленькими — каждый весом около 10 фунтов (около 4,5 кг), но появление пятикилограммового Иона стало настоящим шоком.

Сначала Джорджия хотела рожать дома, но ей пришлось поехать в больницу, прислушавшись к рекомендациям акушерки, которую напугали "мутные" воды.

"Роды были не такими простыми, как я думала, потому что плод оказался слишком большим. Когда сын родился, то никто не мог в это поверить. Мне даже было трудно держать его на руках, поэтому пришлось отдать папе", — добавляет женщина.

Во время ее пребывания в роддоме другие акушерки приходили в палату только для того, чтобы рассмотреть богатыря.

"О нем говорил весь город. Когда я впервые вернулась домой, люди стучали в дверь, желая увидеть малыша", — смеется Джорджия.

Сейчас семейство ждет, чтобы узнать, был ли Ион самым большим ребенком, рожденным в этом году в этом роддоме.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина по фамилии Ли из Китая, которая живет с двумя матками — редкой медицинской патологией, в сентябре родила порознь зачатых детей. По статистике, от этого расстройства страдают лишь 0,3% женщин во всем мире. Параллельная беременность случается крайне редко, но еще меньше случаев, когда женщина рожает здоровых детей.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.