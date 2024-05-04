"8 год беременности": мать с огромным животом не могла дождаться родов (фото, видео)

Алиша Эванс рассказала, что ее беременность совершенно обычная — она не ждет двойню или тройню, хотя многие предполагали, что это именно так.

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Алиша Эванс из Австралии удивила интернет-сообщество размером своего животика на восьмом месяце беременности. Женщина опубликовала соответствующее видео на странице в TikTok.

В своем видео молодая мать рассказывает о том, как это — иметь дело с изменением гормонального фона во время беременности.

"Восьмой месяц беременности, а моему жениху хватает наглости замечать малейшие изменения в тоне голоса", — сказала она в кадре.

Впрочем, людей больше смутил размер ее живота. Эванс в крошечных черных шортах и спортивном бюстгальтере продемонстрировала свои формы, позируя перед камерой под музыку, которую использовала для записи видеоролика.

"Мой малыш живет в особняке", — отметила австралийка в описании.

Алиша Эванс показала живота на 8 месяце беременности Фото: коллаж Фокус

Алиша рассказала, что ее беременность абсолютно обычная — она не ждет двойню или тройню, хотя многие предполагали, что это именно так. Позже женщина поделилась со своими подписчиками, что родила здорового мальчика весом 10 фунтов (около 4,5 кг).

Пользователи сети начали штурмовать раздел комментариев своими шутками: одни написали, что малыш жил в роскошных апартаментах, другие предположили, что Алиша была беременной годами, ведь в предыдущем клипе, опубликованном на ее странице в TikTok, она выглядела миниатюрной.

"Извините, 8 месяцев? Это ошибка? Вы имели в виду 8 год беременности"

"Этот ребенок живет в пентхаусе с 5 спальнями и 3 ванными комнатами"

"Это близнецы?"

"Простите, там что — ваш жених сидит?!"

"Кто-нибудь, отметьте меня, когда она объявит, что у нее родилась тройня"

Оригинальное видео австралийки быстро стало вирусным и собрало более 1,9 миллиона просмотров и 200 тысяч лайков.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Оливии Сентолу из США, которая удивила многих идеальной спортивной фигурой на пятом месяце беременности: ее живот остается плоским, а размер талии составляет всего 60 см.

Кроме того, 27-летняя Тил Келли из Денвера (штат Колорадо, США) решила заняться суррогатным материнством, чтобы приобрести себе роскошный дом за 400 тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч долларов). Опыт работы с пациентами, которые не могли иметь детей, окончательно убедил женщину в правильности ее решения.