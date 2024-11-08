"Как шар для боулинга": габариты новорожденного малыша удивили акушерок (фото)

Мама рассказала, что ее младшие дети родились с нормальным весом, но она была в курсе, что этот малыш будет больше из-за характерных симптомов на завершающей стадии беременности.

В бразильском роддоме Regional do Sertão Central (HRSC), что в городе Киксерамобими, родился малыш-богатырь Антони Гаэль, который удивил опытных акушерок. Его вес составляет пять килограммов — это можно сравнить с "шаром для боулинга", пишет издание Daily Star.

Мать богатыря, фермерша Даниэла Барбоза Нобре из Кисерамобима, комментируя появление на свет большого ребенка, была немногословной: "Я устала".

Женщина рассказала, что ее младшие дети родились с нормальным весом, но она была в курсе, что этот малыш будет больше из-за характерных симптомов на завершающей стадии беременности.

"Начиная с седьмого месяца я была очень уставшей. Не могла ничего делать, потому что истощалась. Живот стал огромным", — рассказывает бразильянка.

Педиатр Пауло Фернандес объяснил, что могло стать причиной увеличения массы ребенка в утробе матери. Врач называет это состояние макросомией.

"Это может быть следствием генетических факторов, но основным из них является склонность беременной женщины к диабету", — добавил он.

Мама рассказала, что ее младшие дети родились с нормальным весом, но она была в курсе, что этот малыш будет больше Фото: José Avelino Neto/Ceará Health Department

Когда во время пренатального наблюдения оказывается, что ребенок имеет избыточный вес, из соображений безопасности беременной женщине назначили кесарево сечение. В дальнейшем за малышом будут пристально наблюдать медики, в частности педиатр и диетолог, но в целом он полностью здоров.

К слову, обычно новорожденные дети весят от 2,5 до 4 килограммов.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина по фамилии Ли из Китая, которая живет с двумя матками — редкой медицинской патологией, в сентябре родила порознь зачатых детей. По статистике, от этого расстройства страдают лишь 0,3% женщин во всем мире. Параллельная беременность случается крайне редко, но еще меньше случаев, когда женщина рожает здоровых детей.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.