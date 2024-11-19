Ошибочно сменили пол: женщина после родов попала в неприятную историю (фото)

Единственное, что регистраторы предложили молодым родителям, это указать исправление внизу сертификата: "Мужчина изменен на женщина".

Молодая пара, Эван Мюррей и Грейс Бингем, разозлилась после того, как их дочь записали в свидетельстве о рождении как мальчика, перепутав пол ребенка. Родители утверждают, что не смогли исправить ошибку в документах Лайлы, даже несмотря на то, что обратились с жалобой в национальную регистрационную службу. Об этом случае пишет издание Daily Record.

Сообщается, что ошибка произошла, когда новоиспеченные родители пошли оформлять Лайлу в отделе регистрации, находящийся в Ноттингемшире.

"Это кошмар, который меня уничтожил. Я непрерывно плакала, ведь это не то, что вы когда-либо ожидаете", — рассказывает 20-летняя Грейс.

По словам Эвана, единственное, что им предложили, это указать исправление внизу сертификата: "Мужчина изменен на женщину".

"Я не думаю, что это выход. Это как трансгендерный ребенок, который родился мальчиком, а мы решили сделать его девочкой в возрасте пяти недель. Работники, которые оформляют регистрационные документы, задают много вопросов, но никогда не спрашивают о поле ребенка, потому что эта информация указывается в системе", — объясняет руководитель смены в роддоме.

Сейчас супруги безрезультатно пытались связаться с местными регистрационными службами и Главным управлением регистрации актов гражданского состояния в Великобритании.

"Для нас неприемлемо, что ребенок до конца жизни будет иметь свидетельство о рождении мужского пола. Что это должно быть, когда он обратится за паспортом, выйдет замуж или устроится на работу", — разводит руками 21-летний Эван.

Его жена добавляет: "У меня родилась дочь, а не сын. Я не остановлюсь, пока ей не выпадут документы, где будет указан женский пол".

Журналисты обратились в британское министерство внутренних дел за комментарием.

Напомним, ранее Фокус писал о маме идентичных тройняшек Джулии Плацман из США, которая прославилась в социальных сетях, ответив на основной вопрос, который ей задают абсолютно все.

Кроме того, мы рассказывали, что в бразильском роддоме Regional do Sertão Central (HRSC), что в городе Киксерамобими, родился малыш-богатырь Антони Гаэль, удививший опытных акушерок. Его вес составляет пять килограммов — это можно сравнить с "шаром для боулинга".