Мама идентичных тройняшек ответила на главный вопрос, который ей задают абсолютно все

Сейчас Джулия Плацман не готова раскрыть все карты и в шутку называет свои секреты "священными", но все-таки поделилась несколькими лайфхаками.

Мама идентичных тройняшек Джулия Плацман из США прославилась в социальных сетях, ответив на основной вопрос, который ей задают абсолютно все. Короткое видео американки в TikTok стало вирусным, собрав более 1,8 миллиона просмотров.

По словам женщины, люди постоянно интересуются, каким образом ей удается различать идентичных мальчиков, которым недавно исполнилось по 16 месяцев. Сейчас она не готова раскрыть все карты и в шутку называет свои секреты "священными", но все-таки поделилась несколькими лайфхаками.

В первые месяцы жизни родители клали малышей в порядке рождения, а позже придумали простую систему: рисовали точку на ноге одного младенца, две точки — другому, а третий оставался без меток.

Также, чтобы избежать путаницы, они завели отдельный альбом для каждого малыша. Рассматривая детские фотографии, мать признается: "Мы не знаем, кто есть кто на групповых снимках".

Когда мальчики подросли, супругам больше не нужны эти хитрости, потому что каждый развил ярко выраженную индивидуальность и собственный уникальный характер. В частности, Кэмерона они описывают как очень веселого, Доминик наоборот придерживается правил — он наблюдательный, милый и решительный. А вот Бо общительный и независимый.

"Они могут быть идентичными, но их души разные!" — отметил один из участников обсуждения в комментариях под видео. Другой добавил: "Мой сын ходил в школу с одинаковыми девочками-тройняшками. Их различали по цветам бантов. Это работает!".

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя Ханна Кармак из США не на шутку испугалась, узнав, что одновременно вынашивает четверых детей. Однако, как выяснилось чуть позже, главный сюрприз ждал ее впереди.

Кроме того, мы рассказывали, что в бразильском роддоме Regional do Sertão Central (HRSC), что в городе Киксерамобими, родился малыш-богатырь Антони Гаэль, который удивил опытных акушерок. Его вес составляет пять килограммов — это можно сравнить с "шаром для боулинга".