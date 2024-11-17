Женщина родила сразу четырех малышей, но самый большой сюрприз ждал ее впереди (фото)

На своей странице в Instagram мать продемонстрировала, как изменилась их с мужем жизнь за последние два года. Многие зрители были поражены от увиденного.

30-летняя Ханна Кармак из США не на шутку испугалась, узнав, что одновременно вынашивает четверых детей. Однако, как выяснилось чуть позже, главный сюрприз ждал ее впереди. Об этом пишет журнал Newsweek.

"Я решила не принимать лекарство от бесплодия, поэтому это был полный шок для нас с мужем. Даже подумать не могли, что будет четверо малышей, а не один, поэтому я много плакала", — рассказывает многодетная мать.

Вскоре после того, как Кармак узнала о количестве детей, выяснилось, что это две пары идентичных близнецов: девочки, Эвелин и Аделина, и мальчики, Дэвид и Даниэль.

"В 4:15 утра врачи спешили в операционную для экстренного кесарева сечения, где появления младенцев ждало еще около 40-50 человек", — рассказывает мать, которая родила на 27 неделе беременности.

До того как уйти в декрет, она была ветеринарным техником и отрабатывала длинные 13-часовые ночные смены. У нее не хватало времени даже на то, чтобы уделить внимание своей старшей дочери, которой сейчас 9 лет.

"Перед тем, как узнать о беременности, я молилась, чтобы Господь изменил мой график, чтобы можно было работать в другие дни или вообще пойти на другую работу. Понятия не имела, что взамен он благословит меня квадроциклом", — рассказала Ханна.

На своей странице в TikTok мать продемонстрировала, как изменилась их жизнь за последние два года. Многие из зрителей были поражены от увиденного.

"Мы с мужем иногда садимся на диван, едим попкорн и смеемся над комментариями людей. Честно говоря, если вы не рожали четырех детей одновременно, то никогда не поймете, почему мы делаем то, что делаем", — резюмировала Ханна.

В марте 2025 года Эвелин, Аделине, Дэвиду и Дэниелу исполнится 2 года.

Кстати, рождение четверни — крайне редкое явление в США. По оценкам Национального центра медицинской статистики, это случается примерно раз на 571 787 беременностей.

Напомним, ранее Фокус писал, что в бразильском роддоме Regional do Sertão Central (HRSC), что в городе Киксерамобими, родился малыш-богатырь Антони Гаэль, который удивил опытных акушерок. Его вес составляет пять килограммов — это можно сравнить с "шаром для боулинга".

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.