Жінка народила відразу чотирьох малюків, але найбільший сюрприз чекав на неї попереду (фото)

На своїй сторінці в Instagram матір продемонструвала, як змінилося їхнє з чоловіком життя за останні два роки. Багато хто з глядачів був вражений від побаченого.

30-річна Ханна Кармак із США не на жарт злякалася, дізнавшись, що одночасно виношує чотирьох дітей. Однак, як з’ясувалося трохи пізніше, головний сюрприз чекав на неї попереду. Про це пише журнал Newsweek.

"Я вирішила не приймати ліки проти безпліддя, тому це був повний шок для нас з чоловіком. Навіть подумати не могли, що буде четверо малюків, а не один, тому я багато плакала", — розповідає багатодітна матір.

Невдовзі після того, як Кармак дізналася про кількість дітей, з'ясувалося, що це дві пари ідентичних близнюків: дівчатка, Евелін та Аделіна, та хлопчики, Девід і Даніель.

"О 4:15 ранку лікарі поспішали в операційну для екстреного кесаревого розтину, де на появу немовлят чекало ще близько 40-50 людей", — розповідає матір, яка народила на 27 тижні вагітності.

До того, як піти у декрет, вона була ветеринарним техніком й відпрацьовувала довгі 13-годинні нічні зміни. У неї не вистачало часу навіть на те, щоб приділити увагу своїй старшій доньці, якій зараз 9 років.

"Перед тим, як дізнатись про вагітність, я молилася, щоб Господь змінив мій графік, аби можна було працювати в інші дні або й взагалі піти на іншу роботу. Гадки не мала, що натомість він благословить мене квадроциклом", — розповіла Ханна.

На своїй сторінці в TikTok матір продемонструвала, як змінилося їхнє життя за останні два роки. Багато хто з глядачів був вражений від побаченого.

"Ми з чоловіком іноді сідаємо на диван, їмо попкорн і сміємося над коментарями людей. Чесно кажучи, якщо ви не народжували чотирьох дітей одночасно, то ніколи не зрозумієте, чому ми робимо те, що робимо", — резюмувала Ханна.

У березні 2025 року Евелін, Аделіні, Девіду та Деніелу виповниться 2 роки.

До речі, народження четверні — вкрай рідкісне явище у США. За оцінками Національного центру медичної статистики, це трапляється приблизно раз на 571 787 вагітностей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у бразильському пологовому будинку Regional do Sertão Central (HRSC), що в місті Кіксерамобімі, народився малюк-богатир Антоні Гаель, який здивував досвідчених акушерок. Його вага складає п'ять кілограмів — це можна порівняти з "кулею для боулінгу".

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.