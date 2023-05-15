Шанс 1 к 200 миллионам: в Британии родилась тройняшки, которых не могут отличить (фото)

Однояйцевые тройняшки родились на девять недель раньше срока, но сейчас с ними все хорошо. Девочки настолько похожи, что у них есть свои собственные стулья, чтобы родители могли их различать.

Related video

У Джеймса и Дженни Каспер из Йоркшира, Великобритания в начале этого года родились идентичные тройняшки. Девочек назвали Харпер-Гвен, Марвелла и Эвалинн. Об этом пишет The Mirror.

Семейная пара, у которой родились однояйцевые тройняшки, "на седьмом небе от счастья" от появления на свет своих трех дочерей. Девочки настолько похожи, что у них есть свои собственные стулья, чтобы их различать. Издание отмечает, что они родились на девять недель раньше срока, но сейчас с ними все хорошо.

"Сейчас мы дома и уже освоились. Но мы все еще потрясены. Девочки познакомились со своими старшими сестрами, которые просто на седьмом небе от счастья и очень рады. "Это замечательно, что они теперь дома, это заставляет нас чувствовать себя более уверенно", — сказал гордый отец.

Тройняшки родились на девять недель раньше срока Фото: SWNS

Первоначально супругам сообщили, что они ждут близнецов, но они были удивлены, когда узнали, что на самом деле у них будет тройня. Затем на 20 неделе беременности они узнали, что тройняшки идентичны.

"Дженни позвонила мне, как только узнала, и рассказала по телефону. Сначала я ей не поверил, подумал, что это смешно, потому что мы шутили, представляя что у нас будет тройня. Она прислала мне скан-фотографии всех их трех голов вместе, и у меня отпала челюсть. Я совершенно потерял дар речи и не знал, что делать. Я то плакал, то радовался, то думал, как мы будем справляться, и это была целая смесь эмоций", — рассказал британец.

На 20 неделе беременности пара узнала, что тройняшки идентичны Фото: SWNS

Джеймс добавил, что Харпер-Гвен, Марвелла и Эвалинн буквально "одинаковые", и им приходится сажать их на определенные стулья, чтобы они знали, кто есть кто.

"В первые два дня, когда они были дома, мы оставили на них больничные браслеты с их именами. Если бы мы с Дженни закрыли глаза, и кто-то их перепутал, то было бы очень трудно разобраться, кто есть кто", — сказал отец тройняшек.

Поскольку тройняшки были зачаты естественным путем и имели общую плаценту в утробе матери, вероятность того, что они появятся на свет, составляла один шанс на 200 миллионов.

Ранее Фокус писал, что в Британии впервые родились дети, зачатые от трех родителей. Они появились на свет после того, как врачи провели новаторскую процедуру ЭКО.

Также сообщалось, что рожденные на 22 неделе беременности близнецы выжили. После рождения Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они пробыли 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Близнецам пришлось перенести множество операций.в