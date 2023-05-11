"Детская автономия": семейная пара не планирует учить читать и писать своих детей (фото)
Адель и Мэтт Аллены не доверяют системам здравоохранения и образования, потому позволили своим детям делать свой собственный выбор с самого раннего возраста.
39-летние Адель и Мэтт Аллены, живущие в Брайтоне, Великобритания, воспитывают своих троих детей в духе "детской автономии", позволяя им самим определять учебный план, время отхода ко сну, меню, время приема пищи и список дел. Об этом рассказывает New York Post.
Семейная пара полностью принимает нетрадиционный стиль воспитания, который соответствует их привычкам бережливого и естественного образа жизни.
"Мы начали вести естественный образ жизни еще до рождения детей, так что это стало естественным развитием, которое продолжилось и стало влиять на все наши решения после моей беременности", — сказала Адель.
Родители, которым по 39 лет, не доверяют системам здравоохранения и образования и позволили своим детям — Улиссу, 12 лет, Остаре, 8 лет, и Каю, 4 года — делать свой собственный выбор с самого раннего возраста.
"Мы не делали прививок нашим детям, что, как говорят люди, жестоко с нашей стороны, и мы не пользуемся системой здравоохранения. Вместо этого мы используем натуральные и растительные средства", — рассказала мать троих детей.
Все ее дети находились на грудном вскармливании как минимум до трех лет, что, по мнению родителей, дало детям хороший здоровый фундамент, который с годами будет только крепче.
"Мы также не используем систему образования. Это означает, что они должны проявить интерес к чему-то, чтобы мы изучали это вместе с ними, вместо того чтобы следовать учебному плану и говорить им, чему они должны научиться", — добавила Адель.
Она сказала, что пара верит в "автономию детей" и в то, что они могут сами управлять своей жизнью, делать свой собственный выбор. Аллены не считают, что родители должны решать, что делать их детям, и вместо этого позволяют своим найти то, что сделает их счастливыми.
Адель заявила, что она уже увидела преимущества практики своей семьи в интересах, которые находят ее дети. Ее дочь Остара проявила интерес к шитью, поэтому она оттачивает этот навык, а ее старший сын, Улисс, в настоящее время проявляет страсть к животным и компьютерам.
"Мы просто следуем их выбору. Если они хотят заниматься в кружке и попробовать себя в новой группе, мы просто предоставляем им такую возможность. Нашему сыну было 10 лет, когда он начал проявлять интерес к чтению и письму. Он просто взял ручку и бумагу и сам себя научил. Его не беспокоило, что мы его учим. Поскольку дети не учатся в классе, на них не давят, чтобы они сделали определенные вещи к определенному возрасту", — говорит Адель.
Британка уверена, что ее дети получат все, что им нужно знать. Однако люди панически боятся ее методов воспитания, потому что она не заставляет своих детей учиться читать и писать. В семье не любят будильники, поэтому встают естественным образом, готовят, когда дети голодны, и активно поощряют участие в домашних делах, но не требуют этого.
"У нас нет никаких ограничений в чем-либо. Однако у нас есть взаимные соглашения об уважении, например, не быть слишком громкими, когда кто-то спит", — поделилась Адель.
Семья делится информацией о своем уникальном образе жизни в Instagram и YouTube.
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