Шанс 1 до 200 мільйонів: у Британії народилися трійнята, яких не можуть відрізнити (фото)

Однояйцеві трійнята народилися на дев'ять тижнів раніше терміну, але зараз з ними все добре. Дівчатка настільки схожі, що вони мають свої власні стільці, щоб батьки могли їх розрізняти.

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У Джеймса і Дженні Каспер з Йоркширу, Великобританія, на початку цього року народилися ідентичні трійнята. Дівчаток назвали Харпер-Гвен, Марвелла та Евалінн. Про це пише The Mirror.

Сімейна пара, у якої народилися однояйцеві трійнята, "на сьомому небі від щастя" від появи на світ своїх трьох дочок. Дівчатка настільки схожі, що вони мають свої власні стільці, щоб їх розрізняли. Видання зазначає, що вони народилися на дев'ять тижнів раніше за назначений термін, але зараз з ними все добре.

"Зараз ми вдома і вже освоїлися. Але ми все ще вражені. Дівчатка познайомилися зі своїми старшими сестрами, які просто на сьомому небі від щастя і дуже раді. Це чудово, що вони тепер удома, це змушує нас почуватися впевненіше", — сказав гордий батько.

Трійнята народилися на дев'ять тижнів раніше терміну Фото: SWNS

Спочатку подружжю повідомили, що вони чекають на близнюків, але вони були здивовані, коли дізналися, що насправді у них буде трійня. Потім на 20 тижні вагітності вони дізналися, що трійнята ідентичні.

"Дженні зателефонувала мені, як тільки дізналася, і розповіла по телефону. Спочатку я їй не повірив, подумав, що це смішно, тому що ми жартували, уявляючи, що у нас буде трійня. Вона надіслала мені скан-фотографії всіх їхніх трьох голів разом, і в мене відпала щелепа. Я зовсім втратив мову і не знав, що робити. Я то плакав, то радів, то думав, як ми справлятимемося, і це була ціла суміш емоцій", — розповів британець.

На 20 тижні вагітності пара дізналася, що трійнята ідентичні Фото: SWNS

Джеймс додав, що Харпер-Гвен, Марвелла та Евалінн буквально "однакові", і їм доводиться саджати їх на спеціальні стільці, щоб вони знали, хто є хто.

"У перші два дні, коли вони були вдома, ми залишили на них лікарняні браслети з їхніми іменами. Якби ми з Дженні заплющили очі, і хтось їх переплутав, то дуже важко було б розібратися, хто є хто", — сказав він. батько трійнят.

Оскільки трійнята були зачаті природним шляхом і мали загальну плаценту в утробі матері, ймовірність того, що вони з'являться на світ, становила один шанс на 200 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що у Британії вперше народилися діти, зачаті від трьох батьків. Вони з'явилися на світ після того, як лікарі провели новаторську процедуру ЕКЗ.

Також повідомлялося, що народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили. Після народження Харлі і Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.