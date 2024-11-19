Мама ідентичних трійнят відповіла на головне питання, яке їй ставлять абсолютно всі

Наразі Джулія Плацман не готова розкрити всі карти й жартома називає свої секрети "священними", але таки поділилась кількома лайфхаками.

Мама ідентичних трійнят Джулія Плацман із США прославилась у соціальних мережах, відповівши на основне питання, яке при нагоді їй ставлять абсолютно всі. Коротке відео американки у TikTok стало вірусним, зібравши понад 1,8 мільйона переглядів.

За словами жінки, люди постійно цікавляться, яким чином їй вдається розрізняти ідентичних хлопчиків, яким нині виповнилось по 16 місяців. Наразі вона не готова розкрити всі карти й жартома називає свої секрети "священними", але таки поділилась кількома лайфхаками.

У перші місяці життя батьки клали малюків у порядку народження, а згодом придумали просту систему: малювали крапку на нозі одного немовляти, дві крапки — іншому, а третій залишався без позначок.

Також, щоб уникнути плутанини, вони завели окремий альбом для кожного малюка. Розглядаючи дитячі фотографії, матір зізнається: "Ми не знаємо, хто є хто на групових знімках".

Коли хлопчики підросли, подружжю більше не потрібні ці хитрощі, бо кожен розвинув яскраво виражену індивідуальність та власний унікальний характер. Зокрема, Кемерона вони описують як дуже веселого бешкетника, Домінік навпаки дотримується правил — він спостережливий, милий і рішучий. Тим часом Бо товариський та незалежний.

"Вони можуть бути ідентичними, але їхні душі різні!" — зазначив один з учасників обговорення у коментарях під відео. Інший додав: "Мій син ходив до школи з однаковими дівчатами-трійнятами. Їх розрізняли за кольорами бантів. Це працює!".

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