Росіяни вивозять талановитих українських дітей з окупованих територій до РФ, — ЦНС

В Центрі нацспротиву наголосили, що дітей хочуть вивезти до спеціалізованих інтернатів та обіцяють їм "переваги" над іншими дітьми.

Росіяни формують списки талановитих українських дітей на тимчасово окупованих територіях, після чого планують вивезти їх на територію РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території РФ, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.

"Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів", — зазначили в ЦНС.

Там також закликали батьків не дати росіянам знищити майбутнє своїх обдарованих дітей, оскільки Росія перебуває у міжнародній ізоляції, а її спорт, мистецтво та культура не є конкурентними у вільному світі.

Нагадаємо, 2 листопада Центр нацспротиву повідомив, що Кадиров вирішив відправити 84 тисячі чеченців воювати з Україною.

31 жовтня Центр нацспротиву повідомив, що росіяни відбирають телевізійне обладнання у населення на окупованих територіях.