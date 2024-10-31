Росіяни відбирають телевізійне обладнання у населення на окупованих територіях, — ЦНС

Замість супутникового обладнання окупанти вимагають, щоб люди встановлювали обладнання "русскій мір".

Related video

Росіяни вилучають у мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) телевізійне обладнання, аби вони не мали доступу до інформації з альтернативних джерел, окрім російського телебачення. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують вживати заходів з зачистки інформаційного поля. Ворог провів рейди щодо вилучення "неліцензійного телевізійного обладнання" у місцевих мешканців", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що вилучають саме супутникове обладнання, щоб замість нього люди встановлювали обладнання "русскій мір".

"Останнє надається безкоштовно, адже ніхто платити за це не буде, й має доступ до понад 20 рупорів кремлівської брехні", — зазначили в ЦНС.

Там також наголосили, що такі дії є частиною інформаційної доктрини Кремля, яка передбачає ізоляцію населення від альтернативної інформації й максимальне охоплення "кремлівською брехнею".

Нагадаємо, 28 жовтня в ЦНС повідомили, що на території Курської області РФ перебуває вже 3 тисячі бійців з Північної Кореї.

5 жовтня Центр нацспротиву повідомив, що Кремль планує передати окуповані території під контроль убивць і терористів.