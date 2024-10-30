"Розуміють насилу": росіяни не можуть навчити північнокорейських солдатів команді "вогонь", — ЗМІ

Солдати з КНДР, які прибули в Курську область, насилу долають мовний бар'єр і не можуть вивчити стандартні команди, стверджують журналісти.

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Кілька тисяч солдатів із КНДР уже прибули до Курської області з Далекого Сходу РФ, куди їх перекинули з Північної Кореї. Однак південнокорейська розвідка повідомляє, що поки що їм ніяк не вдається налагодити спілкування з росіянами. Про це повідомляє CNN.

"Російські військові стали навчати північнокорейських приблизно сотні російських військових термінів, таких як "повернутися на позиції", "вогонь", "пуск". Але північнокорейські солдати розуміють насилу", — розповів один із членів комітету з розвідки південнокорейського парламенту.

Солдати КНДР на навчаннях Фото: KCNA

Однак додали вони, очевидно, що північнокорейські солдати зазнають труднощів у спілкуванні, і неясно, чи зможуть вони подолати мовний бар'єр.

Також, згідно з радіоперехопленням, оприлюдненим Головним управлінням розвідки Міноборони України, російський офіцер скаржиться, що на кожну групу з 30 північнокорейських солдатів наказано виділити перекладача і трьох військовослужбовців РФ. Однак самі росіяни висловлюють сумнів у можливості забезпечити новоприбулих командним складом: "Старших на 30 осіб, де їх узяти?"

Російські солдати також непокояться про те, як командуватимуть північнокорейськими солдатами, а також як вони забезпечуватимуться боєприпасами і військовим спорядженням, свідчать дані перехоплень, отриманих військовою розвідкою України.

Зазначається, що росіяни з презирством відгукуються про північнокорейських солдатів, які прибувають, під кодовою назвою "батальйон К", в якийсь момент називаючи їх "грьобаними китайцями" і запитуючи: "що з ними робити?"

За оцінками Пентагону, зробленими в понеділок, близько 10 000 північнокорейських солдатів проходять військову підготовку на сході Росії. Раніше Білий дім оцінював чисельність у 3 000 осіб.

Солдати КНДР на навчаннях Фото: KCNA

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) наразі відстежує "переміщення деяких північнокорейських військовослужбовців, включно з високопоставленими військовими, на лінію фронту", заявили законодавці Лі Сон Квон і Пак Сон Вон, яких NIS поінформувала про це під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки.

Північна Корея також посилила заходи безпеки — як для захисту свого диктатора Кім Чен Ина, так і для запобігання розповсюдженню новин про перекидання північнокорейських військ у Росію в цій вкрай ізольованій і бідній країні.

Кім Чен Ин на навчаннях Фото: North Korea's Korean Central News Agency

З цією метою північнокорейським офіцерам, які беруть участь у російських операціях, заборонено користуватися телефонами, а сім'ям солдатів кажуть, що їхні близькі просто беруть участь у "військових навчаннях", заявляє південнокорейська розвідка.

Попри ці заходи, у Північній Кореї поширилися чутки про перекидання військ до Росії, що спричинило "заворушення" в деяких частинах країни. Жителі Північної Кореї побоюються, що їх самих можуть відправити в Росію, в той час як інші задаються питанням, чому їх приносять у жертву іншій країні, зазначають у Сеулі.

Нагадаємо, нова реальність змусила бійців ЗСУ готуватися до взаємодії з корейцями з КНДР. У соцмережах з'явилися фото українсько-корейського розмовника з базовими виразами, щоб вони могли спробувати переконати корейців здатися в полон.