"Понимают с трудом": россияне не могут научить северокорейских солдат команде "огонь", — СМИ

Прибывшие в Курскую область солдаты из КНДР с трудом преодолевают языковой барьер и не могут выучить стандартные команды, утверждают журналисты.

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Несколько тысяч солдат из КНДР уже прибыли в Курскую область с Дальнего Востока РФ, куда их перебросили из Северной Кореи. Однако южнокорейская разведка сообщает, что пока им никак не удается наладить общение с россиянами. Об этом сообщает CNN.

"Российские военные стали обучать северокорейских примерно сотне российских военных терминов, таким как "вернуться на позиции", "огонь", "пуск". Но северокорейские солдаты понимают с трудом", — рассказал один из членов комитета по разведке южнокорейского парламента.

Солдаты КНДР на учениях Фото: KCNA

Однако добавили они, очевидно, что северокорейские солдаты испытывают трудности в общении, и неясно, смогут ли они преодолеть языковой барьер.

Также, согласно радиоперехвату, обнародованному Главным управлением разведки Минобороны Украины, российский офицер жалуется, что на каждую группу из 30 северокорейский солдат приказано выделить переводчика и трех военнослужащих РФ. Однако сами россияне выражают сомнение в возможности обеспечить новоприбывших командным составом: "Старших на 30 человек, где их взять?"

Российские солдаты также беспокоятся о том, как будут командовать северокорейскими солдатами, а также как они будут обеспечиваться боеприпасами и военным снаряжением, свидетельствуют данные перехватов, полученных военной разведкой Украины.

Отмечается что россияне с презрением отзываются о прибывающих северокорейских солдатах под кодовым названием "батальон К", в какой-то момент называя их "гребаными китайцами" и спрашивая: "что с ними делать?"

По оценкам Пентагона, сделанным в понедельник, около 10 000 северокорейских солдат проходят военную подготовку на востоке России. Ранее Белый дом оценивал численность в 3 000 человек.

Солдаты КНДР на учениях Фото: KCNA

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) в настоящее время отслеживает "перемещение некоторых северокорейских военнослужащих, включая высокопоставленных военных, на линию фронта", заявили законодатели Ли Сон Квон и Пак Сон Вон, которых NIS проинформировала об этом во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке.

Северная Корея также усилила меры безопасности — как для защиты своего диктатора Ким Чен Ына, так и для предотвращения распространения новостей о переброске северокорейских войск в Россию в этой крайне изолированной и бедной стране.

Ким Чен Ын на учениях Фото: North Korea's Korean Central News Agency

С этой целью северокорейским офицерам, участвующим в российских операциях, запрещено пользоваться телефонами, а семьям солдат говорят, что их близкие просто участвуют в "военных учениях", заявляет южнокорейская разведка.

Несмотря на эти меры, в Северной Корее распространились слухи о переброске войск в Россию, что вызвало "беспорядки" в некоторых частях страны. Жители Северной Кореи опасаются, что их самих могут отправить в Россию, в то время как другие задаются вопросом, почему их приносят в жертву другой стране, отмечают в Сеуле.

Напомним, новая реальность заставила бойцов ВСУ готовиться к взаимодействию с корейцами из КНДР. В соцсетях появились фото украинско-корейского разговорника с базовыми выражениями, чтобы они могли попытаться убедить корейцев сдаться в плен.