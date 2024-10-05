Кремль планує передати окуповані території під контроль убивць і терористів, — ЦНС

Як зазначили у Центрі нацспротиву, у Кремлі розробили стратегію управління на тимчасово окупованих територіях України під цинічною назвою "Время героев".

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Влада Російської Федерації розробила стратегію, що передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль воєнних злочинців. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що в Кремлі розробили стратегію управління на тимчасово окупованих територіях України під цинічною назвою "Время героев". Вона передбачає передачу до рук воєнних злочинців управлінського апарату псевдоутворень "ЛНР", "ДНР", а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей і анексованого Криму.

Відкрита навесні цього року, програма "Время героев". спрямована на "підвищення професійних навичок" бійців так званої "Спеціальної військової операції". Фактично, ця програма дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну інтегрувати воєнних злочинців на керівні посади, надаючи їм можливість контролювати як окуповані території України, так і ключові сфери у Росії. Це не лише закріплює вплив Москви, але і дає злочинцям можливість продовжувати репресії та насильство у нових ролях.

Крім цього, зазначають у ЦНС, Кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами. У декількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян Росії, що брали участь у війні з Україною.

Нагадаємо, 4 жовтня ЦНС повідомив, що росіяни будують в окупованому Маріуполі ринок сільськогосподарської продукції, який буде логістичним хабом для вивозу краденого в Україні майна.

28 вересня в ЦНС повідомили, що в Маріуполі виготовлятимуть безпілотники для потреб російської армії у місцевій школі та залучатимуть до цього дітей.