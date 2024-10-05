Кремль планирует передать оккупированные территории под контроль убийц и террористов, — ЦНС

Как отметили в Центре нацсопротивления, в Кремле разработали стратегию управления на временно оккупированных территориях Украины под циничным названием "Время героев".

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Власти Российской Федерации разработали стратегию, предусматривающую передачу власти на временно оккупированных территориях Украины под контроль военных преступников. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Кремле разработали стратегию управления на временно оккупированных территориях Украины под циничным названием "Время героев". Она предусматривает передачу в руки военных преступников управленческого аппарата псевдообразований "ЛНР", "ДНР", а также временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма.

Открытая весной этого года, программа "Время героев". направлена на "повышение профессиональных навыков" бойцов так называемой "Специальной военной операции". Фактически, эта программа позволяет российскому диктатору Владимиру Путину интегрировать военных преступников на руководящие должности, предоставляя им возможность контролировать как оккупированные территории Украины, так и ключевые сферы в России. Это не только закрепляет влияние Москвы, но и дает преступникам возможность продолжать репрессии и насилие в новых ролях.

Кроме этого, отмечают в ЦНС, Кремль активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам, уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами. В нескольких регионах РФ в педагогических высших учебных заведениях ввели программы переквалификации для граждан России, участвовавших в войне с Украиной.

Напомним, 4 октября ЦНС сообщил, что россияне строят в оккупированном Мариуполе рынок сельскохозяйственной продукции, который будет логистическим хабом для вывоза краденого в Украине имущества.

28 сентября в ЦНС сообщили, что в Мариуполе будут изготавливать беспилотники для нужд российской армии в местной школе и привлекать к этому детей.