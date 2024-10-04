Оккупанты строят в Мариуполе рынок, где будут продавать краденое украинское имущество, — ЦНС

В Центре нацсопротивления отметили, что в 2024 году объем перевалки грузов, которые россияне воруют и отправляют за пределы Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 тыс. тонн.

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Россияне строят в оккупированном Мариуполе рынок сельскохозяйственной продукции, который будет логистическим хабом для вывоза краденого в Украине имущества. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На практике этот базар станет перевалочным центром отжатого украинского имущества в Россию и другие страны, которые поддерживают связь со страной-террористкой", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что оккупанты уже заложили фундамент первого здания агро-молла, который будет называться "Четыре сезона".

Закладка фундамента агро-молла "Четыре сезона" в Мариуполе Фото: Центр национального сопротивления

"По обещаниям местных коллаборационистов это должен быть крупнейший на временно захваченном Донбассе торгово-логистический рынок сельскохозяйственной продукции с масштабными хранилищами для зерна, овощей и фруктов", — отметили в ЦНС.

Там объяснили, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Мариуполь стал главным логистическим центром, через который переправлялось все украденное в Украине: начиная с украинского урожая до оборудования разграбленных предприятий.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту составил уже более 165 тыс. тонн. В общем числе сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тыс. тонн", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, 28 сентября в ЦНС сообщили, что в Мариуполе будут изготавливать беспилотники для нужд российской армии в местной школе и привлекать к этому детей.

26 сентября в ЦНС предупредили, какие города проведут зиму без отопления.